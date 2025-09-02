Arranca la búsqueda de la mejor marinera de 2025

La marinera, la tapa más emblemática de la Región de Murcia, vuelve a ocupar el lugar que merece: estar en boca de todos. La III edición de la Ruta Concurso Mejor Marinerade la Región de Murcia inicia su cuenta atrás. Organizada por Euro-Toques Región de Murcia y con el patrocinio de Mahou San Miguel, esta edición redobla su apuesta por posicionar a la clásica rosquilla con ensaladilla y anchoa como un símbolo gastronómico de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

“La Ruta Concurso se ha convertido en un escaparate del talento hostelero y en una auténtica fiesta en torno a nuestra tapa más conocida y querida. Por eso animamos a todos los locales a participar y al público adisfrutarla”, destaca Pablo Martínez, delegado autonómico de Euro-Toques.

Los locales interesados pueden inscribirse hasta el 14 de septiembre a través de la web oficial www.lamejormarinera.es. La convocatoria está abierta a todos los establecimientos de la Región de Murcia que elaboren marineras —ya sea en su versión tradicional o reinterpretada— con un compromiso firme con la calidad. La ruta de la marinera dará comienzo el 19 de septiembre y permanecerá activa hasta el 19 de octubre.

Como en ediciones anteriores, esta cita gastronómica ofrece una doble experiencia:

Ruta gastronómica: Recorrido por distintos municipios de la Región donde el público podrá degustar marineras acompañadas de un quinto de Mahou Cinco Estrellas por 4 euros.

Concurso final: Se premiarán las mejores creaciones en dos categorías, tradicional y reinventada.

Los finalistas serán seleccionados por votación popular y cada categoría contará con un premio de 1.000 euros.

Más de 100 locales participantes en 2024

Tras el éxito de las ediciones anteriores —con más de 100 establecimientos participantes en una veintena de municipios—, los locales ganadores de 2024, Salabores (categoría reinventada) y D’Tomar(categoría tradicional), ceden el testigo a una nueva generación de aspirantes con ganas de conquistar paladares y llevarse el reconocimiento a la mejor marinera del año.

Esta Ruta-Concurso reivindica la marinera como símbolo gastronómico y cultural de la Región, impulsa la creatividad culinaria y visibiliza el compromiso del sector hostelero con la calidad y la tradición. Además, dinamiza el turismo, fomenta el consumo local y consolida la tapa murciana como seña de identidad. “Es una nueva forma de celebrar la hospitalidad, el sabor y la vitalidad de nuestra tierra”, afirma Diego Aroca, jefe de ventas de Mahou San Miguel. “Llena los bares de vida y premia el esfuerzo de tantos profesionales que trabajan por ofrecer lo mejor”, añade.