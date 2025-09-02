20 talleres con chefs Estrellas Michelin y Soles Repsol en 'GastroJueves'

Los talleres ‘GastroJueves’ regresan este último cuatrimestre del año con 20 talleres presenciales, con el objetivo de difundir la riqueza gastronómica de la Región de Murcia, organizados por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT).

Cada jueves, del 25 de septiembre al 11 de diciembre, las instalaciones del Centro de Cualificación Turística albergarán dos talleres presenciales que suman 300 plazas disponibles. El horario es de 17:30 a 20:30 horas y cada taller tendrá un aforo limitado a 15 participantes. En cuanto al precio de inscripción, es de 12 euros.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, recordó que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Impulso del Turismo Gastronómico de la Comunidad, y que “se ha convertido en referente de la escena formativa regional en este ámbito”.

Los talleres buscan "sensibilizar a la población local sobre los valores diferenciales de los ‘1.001 Sabores de la Región’, fomentar el orgullo de pertenencia y dar valor al trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores y profesionales del sector agroalimentario y hostelero", resalta la Comunidad en un comunicado.

Los ‘GastroJueves’ ofrecen aprender técnicas y elaboraciones propias de la Región, con productos de proximidad, guiados por reconocidos profesionales locales.

Entre los responsables de impartir estas jornadas se encuentran chefs galardonados con Estrellas Michelin y Soles Repsol, como Pablo González y Juan Guillamón, así como expertos en coctelería y sumillería de establecimientos con el sello ‘1.001 Sabores Región de Murcia’, y alumnos del programa #SoyCCT.

Los contenidos abordan temáticas diversas que incluyen cocina de mercado, tapas, fusiones internacionales con productos murcianos, además de monográficos sobre pescados, arroces, vinos y repostería tradicional, como roscones y tartas.

En la primera mitad del año 2025, se celebraron 27 talleres con un total de 1.301 inscritos y 427 admitidos.