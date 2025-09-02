Las 199 plazas de docentes vacantes se ofertarán este jueves

La Consejería de Educación y Formación Profesional tiene previsto llevar a cabo esta semana y la próxima dos actos de adjudicación con los que cubrir las 199 plazas de docentes que aún hay vacantes a sólo unos días del inicio del curso 2025-2026.

Educación ofertó el pasado mes julio las 5.500 plazas vacantes de docentes que existían para este curso con el objetivo de que culminaran antes del mes de agosto todos los procesos de adjudicación de profesorado. Sin embargo, un total de 199 quedaron sin cubrir.

En total se ofrecieron 2.200 plazas para maestros de Infantil y Primaria, de las que se adjudicaron 2.145 (55 quedaron vacantes), y 3.311 plazas para profesores de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, de las que se adjudicaron 3.267 (144 quedaron vacantes).

Por ello, las plazas que no fueron cubiertas en julio serán ofertadas esta semana. La Consejería recuerda que «a estas plazas se suman las que surjan a principios de septiembre por bajas laborales, jubilaciones, reducción de jornada, etc».

Para cubrir estas plazas, se han programado actos de adjudicación telemáticos semanales correspondientes a todos los cuerpos docentes que comenzarán este jueves, de forma que todos los docentes estén incorporados a sus puestos de trabajo para el inicio de las clases.

El responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, espera que las cerca de 200 plazas vacantes sean cubiertas estos días «para que los docentes se incorporen el lunes 8» y cree que uno de los mayores problemas se volverá a repetir con FP, donde ya el pasado curso hubo incidencias para cubrir las plazas, algo que cree que «no sucedería si no hubieran quedado 314 plazas sin cubrir en las oposiciones de Secundaria de junio».