La vuelta al cole en la Región cuesta un 18% más que hace tres años

Los primeros días de septiembre son una cuesta difícil de escalar para todos los que acaban sus vacaciones en el primer mes del curso. Dejar atrás las fuertes emociones del verano es un pequeño ejercicio de resiliencia que se puede convertir en una jaqueca muy fuerte si se le suma la presión económica que supone devolver a los niños a sus colegios. Según la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de la Región de Murcia (Consumur), la factura escolar va a subir este año un 2% con respecto al anterior. Sin embargo, la cifra asciende al 18% con respecto a hace tres años.

Indican también desde Consumur que un 7% de las familias de la Región tendrá que pedir un préstamo rápido para asumir el coste de esta vuelta al cole. Juana Pérez, presidenta de la Federación Regional de Consumidores (Thaderconsumo), considera que el principal problema es la subida general del IPC; «Los bolsillos de los usuarios están más vacíos», afirma, por lo que es más difícil asumir cualquier coste, como los necesarios para la vuelta al cole.

Por lo general, los bancos no ofrecen planes específicos para las compras escolares, pero sí que se aprecia, tal y como comenta Pérez, «un aumento de los préstamos al consumo». Se trata de aquellos créditos destinados a adquisiciones moderadas. La de los préstamos, afirma la presidenta de Thaderconsumo, «es nuestra batalla». «Pedimos a las familias que comparen precios en distintas tiendas, moderación e ir adquiriendo los materiales a lo largo del año si es posible», dice, «nunca se deben endeudar por las compras escolares», aconseja contundente.

La Asociación Española de Consumidores ha realizado un estudio por Comunidades Autónomas de cuánto se gastan las familias con cada niño en el inicio del curso. La Región de Murcia se encuentra ‘a mitad de tabla’ en este valor; el desembolso necesario para cubrir las necesidades de los alumnos de un colegio público es de 654 euros, en los centros concertados asciende a 698 y en los privados a 1.687. La media nacional es de 594, 702 y 1.752, respectivamente.

Compra de libros

De ese desembolso total, el gasto en libros es, en todos los niveles educativos, uno de más elevados. Un análisis llevado a cabo por el comparador financiero Banqmi sitúa en 192 euros el precio de los de Primaria, en 104 los de Infantil y en 266 los de la ESO. Aunque el sistema de banco de libros permite aliviar considerablemente la carga, este no está disponible para los alumnos de 1º y 2º de enseñanza básica.

Según explican desde Consumur, las compras de material escolar de segunda mano se han incrementado en un 30% y tienen lugar en plataformas online profesionales como Wallapop, pero también en sitios ‘informales’ como pueden ser grupos de WhatsApp o de Telegram creados por asociaciones de padres.

El presidente de la Federación de Madres y Padres de Centros Cooperativos de Enseñanza (Fapmace), Rafael Martínez, comenta que en los colegios concertados, al igual que en los públicos, se ha disparado la utilización de estas plataformas de venta y de intercambio de libros, pero también de otros materiales como los uniformes.

En la Región, las familias con niños en los dos primeros años de la Primaria tendrán a su disposición una ayuda de 140 euros para la compra de los libros. Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional, calculan que prevén que unos 6.000 alumnos salgan beneficiados por esta medida.

Además de los libros, uno de los productos más caros de la vuelta al cole en colegios privados y concertados es, en todo el territorio nacional, el uniforme escolar. Según la Asociación Española de Consumidores, suponen un gasto por familia de casi 200 euros. Esto, sin embargo, es distinto en la Región de Murcia, ya que a diferencia de otros territorios donde solo se pueden comprar en el centro educativo, en nuestra Comunidad todavía existen bastantes tiendas que ofrecen su venta libre. Explica en su análisis Banqmi que esto supone un alivio económico y que, cuando se venden solo en los colegios, se «suele inflar el precio».

En los centros públicos de la Región no es obligatoria la compra de uniforme, no obstante, explican desde Consumur que «sí que suelen usarlo». La presidenta de Thaderconsumo indica que el coste suele aparecer en el material deportivo necesario para las clases, pero ratifica que no tienen constancia de que el coste del uniforme sea un problema para los consumidores. El presidente de Fampace considera que los uniformes son una «idea extraordinaria»; señala que aunque haya que realizar un desembolso inicial, a la larga suponen un ahorro significativo porque evitan tener que comprar prendas para diario y en ocasiones de marca que son, a priori, más caras.