PP, PSOE y Podemos inician el curso político con el objetivo de escapar de la agenda política de Vox

Pasar página. Este parece ser el objetivo de la mayor parte de los partidos políticos en la Región de Murcia para el inicio del curso político. Poner un punto y aparte después de que la Región de Murcia haya sido noticia nacional este verano y no por la buena marcha del turismo.

Primero fue Torre Pacheco, municipio en el que la agresión a un anciano a manos de un ciudadano extranjero provocó la movilización de la extrema derecha, con cientos de personas de distintos puntos de España que acudieron a esa localidad del Campo de Cartagena para amedrentar a la población de origen magrebí. Después fue Jumilla, cuyo Ayuntamiento aprobó una moción para poder impedir que se celebren el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones deportivas municipales, tal y como se venía haciendo sin ningún tipo de problema.

Vox se encargó de azuzar los ánimos en Torre Pacheco a través de su ya conocido discurso antiinmigración y fueron los de Abascal los que propusieron cerrar las instalaciones deportivas de Jumilla a las celebraciones islámicas.

"No estamos levantando muros, estamos tendiendo puentes" Joaquín Segado — Vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral PPRM

"Nosotros no vamos a estar en eso", señaló el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, al ser preguntado sobre los discursos de odio durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Comité de Dirección del PPRM. "Nosotros no estamos levantando muros, estamos tendiendo puentes", dijo, lamentando que "otros parece que están interesados en azuzar y en generar problemas a la gente".

Segado destacó que, mientras esto ocurre, "Fernando López Miras aumenta la seguridad de los ciudadanos de la región de Murcia", recordando que el Gobierno regional presentó la semana pasada el Plan Región de Murcia Más Segura, que va a suponer una inversión de 120 millones de euros en los ayuntamientos para que la plantilla de policías locales aumente hasta los 3.000 efectivos, es decir, 700 más de los que hay en la actualidad.

"Con esa inversión contrarrestamos la falta de compromiso y la falta de inversión del Gobierno de España", aseguró, subrayando que "nos han situado a la cola de todas las regiones de España en la ratio de policía o de guardia civil por cada 100.000 habitantes".

Según anunció el vicesecretario, las otras grandes líneas de trabajo que van a desarrollar en la agenda política del Partido Popular para los próximos meses tienen que ver también con la vivienda, el empleo y la juventud.

"En materia de vivienda se está ultimando el decreto de vivienda asequible que facilite el acceso de los jóvenes y de las clases medias a una vivienda en unas condiciones más que favorables", adelantó. Respecto al empleo, la cuarta Ley de Simplificación Administrativa ya está en tramitación en la Asamblea Regional y esperan que sirva de "impulso para la economía de la Región de Murcia".

"López Miras llega a septiembre con los deberes sin hacer" María Jesús López — Secretaria de Organización PSRM

Por parte del Partido Socialista murciano, su secretaria de Organización, María Jesús López, afirmó que arranca un nuevo curso político tras un "verano desastroso marcado por las consecuencias de las políticas radicales del PP y Vox".

López criticó que la situación en los servicios públicos en la Región es crítica. "Finaliza un verano en el que hemos vuelto a sufrir la reducción de servicios en los centros sanitarios por falta de recursos, lo que se traducirá en un aumento de las inasumibles listas de espera que ya sufre la ciudadanía". Además, destacó que comienza también un nuevo curso escolar con los problemas estructurales de siempre: 78 barracones, aulas sin climatizar y ratios de alumnado superiores a la media nacional, entre otros.

María Jesús López, secretaria de Organización del PSRM. / PSRM

"En definitiva, López Miras llega a septiembre con los deberes sin hacer", denunció.

Podemos también mostró intención de mirar hacia delante. Su portavoz regional, María Marín, señaló que la prioridad para la formación morada será "volver a hablar de los problemas de la gente", es decir, "de la vivienda, de la precariedad laboral, de los barracones en nuestros coles, de las listas de espera de la sanidad pública, del Mar Menor que este verano ha estado de nuevo en una situación crítica o de las macroplantas de biogás que amenazan nuestros pueblos".

"Vamos a tirar a la basura la agenda del odio de Antelo y de López Miras y vamos a cambiarla por otra agenda, la que habla de los problemas del día a día de la gente trabajadora, de nuestros jóvenes o de nuestros pensionistas", insistió.

Para ella, la Región tiene "problemas mucho más importantes que un grupo de vecinos le rece a su dios un día al año en un polideportivo". En este sentido, se refirió a que comprar una vivienda "se ha vuelto algo imposible para la inmensa mayoría", que en las listas de espera del SMS hay más de 200.000 personas y 60.000 sin fecha asignada, que 2.000 alumnos empezarán el curso en los más de 78 barracones instalados por toda la Región y que la comunidad se sitúa tercera por la cola en cuanto a salarios y pensiones.

"La Región tiene problemas mucho más importantes que un grupo de vecinos le rece a su dios un día al año en un polideportivo" María Marín — Portavoz regional Podemos

"De esto es de lo que tiene que ocuparse la política y a eso nos vamos a dedicar al 200%. La Región de Murcia es mejor que la vergüenza que hemos visto en Torre Pacheco y en Jumilla. La inmensa mayoría de la gente de esta tierra es gente noble y acogedora y no se merece ver manchada así la imagen de su tierra", concluyó.