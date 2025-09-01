La princesa ya está en la AGA

La alférez Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La princesa de Asturias se ha incorporado este lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón ha sido recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.

La llegada de la princesa Leonor a San Javier, en imágenes / Iván J. Urquízar

La princesa de Asturias ha firmado el libro de Honor tras mantener una reunión con Asenjo y el equipo docente, quienes también ha dado a la bienvenida a Leonor a las puertas del edificio de dirección.

Primer vuelo

Alberto Guzmán, comandante jefe del escuadrón de vuelo 792, ha acompañado a Leonor la primera vez que se ha puesto el mono de vuelo.

Juana Martínez

Junto al comandante, la princesa se ha subido al Pilatus, el mismo avión con el que voló en junio con su padre, el rey Felipe VI.

Todas las imágenes de la princesa Leonor subiéndose al Pilatus / Iván J. Urquízar

La alférez Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella.

Este curso hay 74 damas cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la princesa.