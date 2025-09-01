Casa Real
La princesa ya está en la AGA
Leonor ha llegado este mediodía a San Javier para iniciar su última etapa de formación militar
La alférez Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.
La princesa de Asturias se ha incorporado este lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón ha sido recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.
La princesa de Asturias ha firmado el libro de Honor tras mantener una reunión con Asenjo y el equipo docente, quienes también ha dado a la bienvenida a Leonor a las puertas del edificio de dirección.
Primer vuelo
Alberto Guzmán, comandante jefe del escuadrón de vuelo 792, ha acompañado a Leonor la primera vez que se ha puesto el mono de vuelo.
Junto al comandante, la princesa se ha subido al Pilatus, el mismo avión con el que voló en junio con su padre, el rey Felipe VI.
La alférez Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella.
Este curso hay 74 damas cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la princesa.
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos
- En directo: Antequera-FC Cartagena
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Abortada la ‘quedada’ en la isla del Ciervo
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas