Consejos para ahorrar en la vuelta al cole

Tanto las administraciones públicas como las distintas organizaciones relacionadas con el mundo académico ofrecen recomendaciones a los padres para evitar que el retorno a la rutina sea traumático.

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de la Región de Murcia (Consumur), piden a las familias «una mayor concienciación a la hora de hacer las compras». No es necesario renovarlo todo, se puede, por ejemplo, reutilizar la mochila si se encuentra en un estado aceptable. En este sentido también piden a los centros educativos ser más «flexibles» con los alumnos. Se trata de no hacer que se compre material escolar nuevo que se podría reutilizar o que luego no se va a emplear en el curso. «Se ve mucho con los cuadernos de texto», indican, «que se piden ediciones nuevas específicas y luego se utilizan 4 páginas».

Juana Pérez, presidenta de la Federación Regional de Consumidores (Thaderconsumo), ofrece una visión más positiva en relación a la actitud de los centros. «Los colegios también se suman un poco», dice, «ya no suelen pedir materiales específicos ni nuevos y, por ejemplo, muchos concertados ya no piden dinero al inicio del curso». Pérez recomienda a las familias que eviten en todo momento endeudarse por la compra de materiales escolares; que sean organizados con las compras y no asuman todos los gastos ‘de golpe’.

La formación de plataformas oficiales o ‘informales’ para la compra e intercambio de material escolar es una buena manera de ahorrar costes y contribuir a la conservación del medio ambiente, como indican desde ambas organizaciones y desde FAMPACE.

En su informe, la Asociación Española de Consumidores aconseja a los usuarios planificar con cuidado las adquisiciones y evitar las compras compulsivas. Para ello, se pueden comparar precios y calidades en distintos establecimientos con tiempo; aunque en principio pueda ser imperceptible, siempre existen variaciones en cuanto al precio entre los distintos locales. Se trata, en resumen, de no realizar todas las compras en el mismo sitio. Recomiendan no dejarlas para el final y así evitar caer en épocas de mucha demanda que encarecen los productos.

Piden a los padres informarse correctamente sobre las políticas de cambios y devoluciones de las tiendas y conservar el recibo de la compras como prueba para poder solicitar una devolución o presentar una reclamación. En este sentido recuerdan que al realizar compras por internet los usuarios tienen derecho a desistir de la misma sin penalización ni explicaciones en un plazo de 14 días.

Al igual que Consumur y Thaderconsumo, destacan que antes de ejecutar cualquier compra se debe valorar si el material existente se puede reutilizar. Y de esta manera no solo ahorrar dinero, sino contribuir también a un modelo de sociedad más eficiente y educado en cuanto al consumo responsable.