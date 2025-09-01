El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas

Concluye el mes de agosto y el estudio de las cabañuelas. Pendiente todavía de las últimas señales que determinarán los fenómenos que irán sucediéndose a lo largo de los próximos meses, Pepe Buitrago ‘el cabañuelo de Mula’ ofrece los detalles principales de qué deparará el clima en la Región de Murcia.

Un arte, el de las cabañuelas, que ha formado parte de la vida del campo, de las raíces de gran parte de los murcianos y que ahora, aunque se crean en desuso, siguen despertando el interés de los que creen y los que niegan que puedan ser algo más que casualidades.

Así, ‘el cabañuelo de Mula’ destaca que el otoño vendrá con lluvias que podrían ser prolongadas durante días y fuertes en momentos concretos. El invierno será muy frío, con heladas severas que hace años no se veían. La primavera será completa, con viento, lluvia y temperaturas agradables. El verano en cambio, será seco y caluroso, aunque no tanto como como este pasado. Sí se alcanzarán temperaturas muy altas en algunos puntos de la Región de Murcia como la Vega Media donde se registrarán los valores más altos de la provincia.

Las cabañuelas auguran calor este septiembre

Profundizando en algunos detalles más concretos que marcarán la climatología en los próximos meses, Pepe Buitrago explica que el calor este septiembre se mantendrá todavía un tiempo más: "El tiempo se mantendrá caluroso hasta finales de septiembre con el Veranillo de San Miguel y alguna semana más con el Veranillo del Membrillo como decían nuestros antepasados, lo que no quiere decir más que todavía seguiremos teniendo calor unas semanas más. Entre el 17 y 25 de octubre pueden producirse lluvias torrenciales en el Este peninsular ocasionado por las DANAS que afectan a esta zona".

"Respecto a las lluvias, no será hasta pasados los Santos, a partir del 2-3 de noviembre cuando empiecen siendo muy generosas para la Región de Murcia ya que se prolongarán en temporalidad durante varios días seguidos. Las zonas que registrarán mayor precipitación serán Caravaca de la Cruz, Calasparra y Cieza y en otra ramificación, Lorca, Totana, Alcantarila y Molina de Segura, siendo a su vez Molina, Alguazas y Alcantarilla la zona donde se producirán lluvias torrenciales de peligrosidad", añade.

Cuándo llegará la nieve, según las cabañuelas

Tanto el Levante como Andalucía van a registrar este otoño los mayores valores de precipitaciones respecto a otras zonas de la geografía nacional derivado en principio por una cadena de borrascas que se desplazarán desde Barcelona hasta Cádiz llegando a Canarias y volviendo a la península.

La nieve, llegará entre finales de noviembre y principio de diciembre a las zonas más altas de la Región. Se esperan unas Navidades blancas y, aunque todavía queda por observar la Luna de Octubre para poder cerrar con mayor exactitud este fenómeno y las cotas hasta las que puede bajar, Pepe Buitrago no descarta que la nieve en altura pueda mantenerse hasta bien entrada la primavera.

Para ‘el cabañuelo de Mula’ el invierno de este ciclo será frío con ventiscas y heladas muy severas, algo normal para las gentes de antaño pero no tan frecuentes en los últimos años. Las lluvias de este periodo podrían ser dispersas, locales y temporales durante diciembre y enero pudiendo estar lloviendo durante varios días de forma interrumpida. Temporales

La primavera vendrá con lluvias en la Región de Murcia

La primavera de 2026 comienza con marzo ventoso y lluvias a partir de la segunda quincena de este mes. Las lluvias afectarán también entre finales de marzo y principios de abril por lo que no se descartarían tormentas ocasionales y locales que se prevé puedan hacer que la Semana Santa esté pasada por agua.

Un verano de mucho calor

El calor del verano no se dejará sentir hasta finales del mes de junio. En julio se espera que puedan afectar dos olas de calor que serán fuertes, mientras que el calor en agosto será menos extremo que este año aunque sí se registrarán episodios que pueden alcanzar los 40 grados en gran parte de la Región pudiendo superarse los 44 grados del 9 al 14 de agosto de 2026 en la Vega Media que registrará la temperatura más alta de todo el año.

Balance de 2025

Atrás quedan las cabañuelas de 2025 que desde Mula, tras la observación de Pepe Buitrago, determinaron que los embalses se llenarían, y así ha sido de forma generalizada en todo el país. Destacaba que el Levante español sufriría graves tormentas de carácter extraordinario en los últimos días de octubre, mientras se mantienen las imágenes en la retina de la DANA que afectó a Valencia. También marcó las granizadas, con ‘piedras’ de grandes dimensiones y que ha afectado gravemente a la Región de Murcia y a gran parte del país. Todo ello sin olvidar las tres olas de calor de las que se hablaba el año pasado por estas fechas para agosto de 2025 y que finalmente se ha presentado en una sola ola de calor con 25 días consecutivos con temperaturas muy elevadas.

“Las previsiones que se establecían para 2025 se han cumplido en prácticamente el cien por cien. Yo sólo sigo las pautas que me enseñó mi padre y mi abuelo, y antes a ellos sus padres y sus abuelos, gente del campo de Cagitán que observaban y aprendían a determinar los fenómenos fijándose en las señales de su alrededor”, explica.

Para Pepe Buitrago el mes de agosto sirve para completar las observaciones que realiza durante el resto de año. “Señales que pasan desapercibidas pero que tienen mucho que decirnos”. Así, seguirá observando, “para subsanar errores, que también los hay”, y afinar aquellos fenómenos que están por venir y que de forma periódica comparte a través de su blog y redes sociales.