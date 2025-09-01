Más de 200.000 euros para proteger la biodiversidad

La Comunidad participa en el proyecto europeo ‘Triton’, que acaba de comenzar oficialmente, y cuyo objetivo principal es «fortalecer la gobernanza y mejorar la eficiencia de los instrumentos de política pública vinculados a la gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Áreas Marinas Protegidas (AMP)», según explican fuentes de la Comunidad.

La actuación de la Región de Murcia se centra en la mejora de la protección de la biodiversidad, la infraestructura verde y la gestión sostenible de los espacios naturales protegidos.

Se trabajará, adelantan desde el Gobierno regional, en la identificación de oportunidades de mejora, el análisis de experiencias de otras regiones y el fomento del aprendizaje mutuo, «con el fin de avanzar hacia una gestión integrada y más eficiente de las áreas marinas protegidas». La Región gestionará un total de 251.260 euros, cofinanciados en un 80% por la Unión Europea, para este proyecto.