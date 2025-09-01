Más de 140.000 personas viven solas en la Región, un 25% de todos los hogares

Más de 140.000 personas viven solas en la Región de Murcia, revela la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada esta semana. En concreto, este organismo cifra en 141.480 las personas que viven solas en la Comunidad murciana, lo que supone un 24,25% del total de los hogares, que son más de medio millón: un total de 583.305, con fecha de julio del presente año 2025.

Los domicilios de la Región en los que solamente hay un habitante crecen todos los años: el INE apunta que ahora hay 3.211 más que en julio de 2024, cuando constan 138.269 hogares unipersonales en la Comunidad. Un año antes, en la misma fecha de 2023, había 134.852 personas viviendo solas.

Históricamente, esta proliferación de hogares unipersonales se relacionaba con el envejecimiento de la población y la mayor longevidad y esperanza de vida de las mujeres: pisos habitados por una señora, mayor, viuda y cuyos hijos salieron del nido hace tiempo. No obstante, los sociólogos llevan tiempo apuntando a que hay más factores. Algo que hace décadas no se terminaba de entender en algunos ámbitos: que hay personas que viven solas porque quieren.

Entre los factores, la soltería por elección y el fenómeno de las parejas que optan por no compartir casa

Los expertos apuntan a factores no solo demográficos, sino también culturales, como la soltería por elección o el fenómeno conocido como ‘Living Apart Together’ (LAT), que alude a los miembros de la pareja que, aunque mantienen una relación comprometida y estable, deciden que les va mejor viviendo cada uno en su casa.

Volviendo a los datos del INE referentes a la Región, en julio de este año constan 154.481 domicilios en los que conviven dos personas. La mayoría, parejas, tanto maduras (que se han quedado con el nido vacío) o jóvenes que han decidido no tener hijos. En julio de 2024 eran 150.710 los hogares con dos convivientes.

Asimismo, el INE detalla que en la Comunidad hay 117.143 hogares con tres miembros. En este caso, se trata, en muchas ocasiones, de estructuras familiares que mutan: por ejemplo, parejas con un solo hijo que planean tener más. En julio de 2024 había en la Región un total de 115.870 hogares en los que vivían tres personas.

Cuatro o más, la ‘anomalía’

Sin embargo, en la Región de Murcia (al igual que ocurre en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla) predominan los hogares de cuatro o más personas. En el caso de la Comunidad, hay 170.201 viviendas en las que conviven cuatro o más familiares, amigos o conocidos que comparten gastos.

Esta ‘anomalía’ dentro del conjunto nacional no responde a una causa única, sino a diversos factores como la religión o las diferentes pautas de fecundidad, superiores en las familias inmigrantes, manifestó al respecto la doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, María José Rodríguez, en declaraciones a Efe.

En más de 170.000 domicilios de Murcia residen cuatro o más personas; en 154.000 conviven solo dos

Además, «en estos tres lugares la población es más joven que la media nacional, por lo que es más habitual encontrar familias con hijos y, en consecuencia, un tamaño medio del hogar mayor».

De los cerca de 20 millones de hogares que hay en España, el 29% están integrados por dos miembros, lo que mantiene a esta categoría como la más numerosa desde inicios de siglo, incide el INE. No obstante, las casas de un solo individuo ya alcanzan el 28% del total, a un solo punto de convertirse en la modalidad de residencia más común para los españoles.

En once comunidades vivir solo es lo más frecuente, destaca el INE, que concreta que se trata de las autonomías de Aragón (con 173.213 viviendas de ese tipo), Asturias (156.508), Canarias (236.840), Cantabria, (76.700), Castilla y León (376.513), Castilla-La Mancha (244.532), Extremadura (140.816), Galicia (351.111), Navarra (78.916), País Vasco (300.150) y La Rioja (44.619).

En ninguna comunidad autónoma predomina el formato de tres miembros, que se convierte, por tanto, en el tipo de hogar más atípico de España.

"Puedes hacer lo que quieras en tu casa"

Ana Fernández vive sola en un piso de Espinardo, en Murcia, y disfruta de su independencia. Joven y trabajadora, ha estado muchos años de alquiler y a finales de 2024 se metía en una hipoteca. La cual afronta, también, sola. Integrar un hogar unipersonal «tiene muchas ventajas y algún que otro inconveniente», comenta esta vecina a La Opinión. «Ente las ventajas, enumeraría, primero, la independencia», hace hincapié, para elogiar la importancia de «poder hacer lo que quieras en tu casa sin pensar si vas a molestar» a otro ser humano, esto es, adaptar «la televisión y aire acondicionado, por ejemplo, cuando quieras y a tu gusto». «Y, entre los inconvenientes, el único que encuentro es que a veces te apetece, cuando llegas a tu casa, hablar con alguien, contar cómo te ha ido el día», comenta. Nada que no se solucione con una quedada para cenar o un llamada a las amigas. «Y compartir gastos. Pero encuentro mucho más ventajoso vivir sola», sentencia.