Villananitos contará con dos nuevos parques infantiles tematizados

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro e instalación de dos nuevos parques infantiles en la playa de Villananitos. Estas nuevas instalaciones, que tendrán como temática a Mingo, la mascota del municipio, refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con Villananitos y con la consolidación del turismo familiar en San Pedro del Pinatar.

La empresa Fisamar Urban S.L. ha resultado adjudicataria del contrato, con un importe de 27.454,90 euros (IVA incluido), para llevar a cabo la sustitución de los actuales parques infantiles por otros nuevos, más modernos, seguros y accesibles, que incorporan la temática de Mingo, la mascota de San Pedro del Pinatar.El plazo de ejecución establecido es de 45 días a partir de la firma del contrato.