Rubira: "Se castiga a quienes mejor aprovechan el agua"

El informe valenciano sobre la gestión en la cabecera del Tajo confirma, según la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, «lo que venimos defendiendo desde la Región de Murcia: los problemas del río Tajo no tienen nada que ver con el Trasvase Tajo-Segura». Para Rubira, el verdadero problema está en la gestión ineficiente de los embalses, en los regadíos poco modernizados de la cuenca del Tajo y en la falta de transparencia de la Confederación Hidrográfica.

«Mientras tanto, en el sureste español, los regadíos que dependen del Trasvase son los más eficientes y productivos de España, con un control exhaustivo de cada gota. No es justo que se castigue a quienes mejor aprovechan el agua mientras en la cabecera del Tajo se permiten ineficiencias y despilfarros», lamenta la consejera, quien recuerda que el agua «es un bien público que pertenece a todos los españoles y que debe gestionarse con criterios de equidad, solidaridad y eficiencia, no con intereses políticos o territoriales». Por ello, recortar arbitrariamente el Trasvase con nuevas reglas de explotación que no responden a necesidades ambientales reales, «sino a decisiones políticas, supone un agravio para la Región de Murcia y para todo el sureste».

«No pedimos privilegios, pedimos justicia en la gestión de un bien que es de todos. Queremos reglas claras, transparencia y modernización de regadíos en el Tajo antes de imponer recortes a un sistema que funciona y que es ejemplo de eficiencia», sentencia Rubira.

Más de 25.000 hectáreas nuevas de regadío

El debate sobre el reparto del agua en España afronta un futuro incierto. Mientras que los regantes del Trasvase y buena parte de la sociedad civil de la Región de Murcia, Alicante y Almería preparan un ‘otoño caliente’ de movilizaciones contra el recorte del Trasvase, en Castilla-La Mancha están trabajando para crear más de 25.000 hectáreas de regadío, tal y como se desprende de su plan regional de regadíos.

El presidente de esa comunidad, Emiliano García-Page, al ser preguntado por la contradicción de negar el agua la sureste español, con un fuerte sector agrícola ya consolidado, mientras que planifica la extensión de sus zonas de regadío, respondió: «Si se tiene que regar menos tendrán que hacerlo los que riegan más, porque a nosotros todavía nos queda camino que recorrer».

Para Page, es «incomprensible» que su región tenga la mitad de regadío que otras cuencas a las que se trasvasa el agua, «cuando tiene un nivel de eficiencia en los riegos muy por encima de la media nacional».

Cabe destacar que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, consideró «una vergüenza» que el presidente hable de agua «porque lleva 10 años sin invertir en la modernización de los regadíos».

En mitad de todos estos debates, las cifras de los embalses en la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, almacenan 1.435 hm3, lo que representa casi un 57% de su capacidad. Además, la cuenca del Tajo está al 74,4% de su capacidad mientras que la del Segura se sitúa en el 28,6%.