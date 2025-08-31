"Perder tiempo lamentándote es tiempo que no dedicas a crecer"

La alhameña Inmaculada González Imbernón, ceo en Inmag Services Talent y embajadora ejecutiva Región de Murcia de Enae, ha sido reconocida en la India como una de las 20 personalidades digitales con mayor impacto social a nivel mundial. Con más de 35.000 seguidores en LinkedIn y millones de visualizaciones en sus contenidos, González combina su actividad como consultora estratégica, escritora y divulgadora con una firme vocación: usar lo digital para transformar y generar impacto medible en la sociedad y las organizaciones. Su trayectoria de más de dos décadas, marcada por la resiliencia y la capacidad de adaptación, la ha llevado a liderar proyectos de crecimiento, eficiencia operativa y cambio organizativo, siempre con un enfoque práctico, metas claras, planes por fases y resultados tangibles.

¿Qué sintió al conocer que había sido elegida entre los 20 perfiles digitales con mayor impacto social en el mundo?

Lo primero que sentí es algo que me recordó mi abuela hace muchos años: «Nadie es profeta en su tierra». Es increíble que alguien en la India determine que soy uno de los 20 perfiles más impactantes, no solo digitalmente, sino también a nivel de visión, innovación y desarrollo de proyectos. Me impactó bastante porque no me lo esperaba y todavía estoy procesándolo.

¿Por qué cree que su trabajo ha despertado tanto interés en un país con tanta proyección en desarrollo tecnológico como la India?

He impartido charlas a empresas, participado en consejos de administración y desarrollado proyectos diversos. Dicen que lo malo se nota muy rápido, pero que lo bueno tarda en reconocerse. Al final, el trabajo habla por sí mismo. Me dijeron que habían seguido mi trayectoria durante los últimos cuatro años y que les parecía interesante mi forma de ver los negocios y que las empresas y los proyectos, la forma en la que lo hacemos, es diferente a lo habitual.

Este reconocimiento la coloca como referente global. ¿Cómo piensa aprovechar esta visibilidad internacional?

Pues ya hay empresas de Dubái y de todo el mundo que quieren que colabore en sus proyectos. Aquí en Murcia, donde a veces somos infravalorados, resulta increíble ver cómo se valora nuestro trabajo globalmente.

Con más de 35.000 seguidores en LinkedIn y millones de visualizaciones, ¿qué cree que aporta su voz en un entorno digital tan saturado?

Aporto mi visión de los negocios: ilusión, creatividad y un enfoque diferente. No es solo por visibilidad; este año he ayudado a más de 120 personas a encontrar empleo, incluidos directores de banco que habían perdido su puesto. La visibilidad debe servir para aportar a la sociedad, no solo para el ego. Hay personas que realmente lo están pasando mal y la visibilidad ha de servir para poder resolver sus problemas. Semanalmente llego a casi cuatro millones de personas, por lo que casi que me veo en la obligación de hacer cosas por la sociedad.

En sus publicaciones, alguna vez ha mencionado que el fracaso forma parte esencial del aprendizaje. ¿Cómo ha influido esa visión en su carrera?

Lo primero es entender que, aunque vengas desde abajo, aunque no vengas de una familia con una posición que te ayude a emprender, como ha sido mi caso, puedes llegar donde tú quieras llegar. El fracaso enseña porque te hace analizar lo que haces y cómo lo estás haciendo, lo que sabes y lo que puedes aprender. Es una ‘colleja’ que te dice que aprendas. Todos los casos de éxito siempre han ido acompañados de fracasos y desafíos que te obligan a evolucionar. Sin fracaso, no hay aprendizaje real.

¿Qué papel juega lo digital en la transformación de la sociedad y las empresas?

Lo digital es esencial. Gracias a eso, alguien en la India puede conocerme sin haberme visto en persona. Permite hacer empresas más inteligentes y liberar talento, evitando que personas cualificadas queden atrapadas en tareas rutinarias que no aportan valor ni creatividad sin ser necesario eliminarlas; hace que puedan aportar más a la empresa que realizando tareas lineales.

Su libro El príncipe jugando al póker habla de autodescubrimiento y resiliencia. ¿Cómo conectan estas ideas con este reconocimiento?

Escribir el libro me ayudó a entenderme mejor y a ayudar a otros a reflexionar sobre su propio camino. Cuando escribes tus ideas y las publicas, haces que personas a las que les ha pasado algo parecido a lo que tú cuentas puedan evolucionar. Es disruptivo porque propone otra manera de ver los negocios y la vida profesional. Mi segundo libro, que publicaré si no pasa nada en octubre, trata otros enfoques desde una perspectiva diferente.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes profesionales que aspiran a impactar a través de lo digital?

Hay que partir de la base de que cada persona es única y diferente. Reconocerte y aceptar tu individualidad es clave para mejorar tu versión. Dejar de compararte con otros permite que tu talento y creatividad salgan de manera auténtica. El progreso viene de aceptar tu camino y evolucionar constantemente. Como los caballos, siempre hacia adelante. Siempre aconsejo a quienes me consultan que acepten lo que les pasa y sigan adelante. El tiempo que pierdes lamentándote es tiempo que no dedicas a crecer. La clave es aceptar, evolucionar y tirar hacia adelante con pasión y disciplina.