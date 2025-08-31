Las obras del Centro de Día de la Dorada arrancarán en septiembre

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha adjudicado la ejecución del proyecto de adecuación de una edificación pública para convertirla en un Centro de Día para Personas Mayores en La Dorada, «una iniciativa que responde al compromiso del municipio con el bienestar y la calidad de vida de sus mayores, según fuentes del Consistorio.

Máxima puntuación

El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2024, con un presupuesto de más de 915.000 euros (IVA incluido), y ha sido adjudicado a la empresa José Díaz, S.A., tras un proceso de licitación pública con la máxima puntuación técnica y económica, por un importe de 874.830 euros.

El nuevo centro estará orientado a ofrecer asistencia especializada, actividades de estimulación y servicios de apoyo a familias, fomentando la autonomía personal de las personas mayores del municipio.

Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, ha declarado que «el centro de día comenzará su construcción este mes de septiembre y dará servicio a un total de 40 personas mayores que no necesitan atención residencial pero sí un espacio para socializar y recibir asistencia durante el día.»

Además, Cervera ha subrayado la importancia de contar con apoyo financiero de la Comunidad Autónoma: «He solicitado el concierto de las plazas, ya que actualmente el coste total del servicio lo cubre el presupuesto municipal», destacando que estas mejoras son urgentes y necesarias.

Características del proyecto

El proyecto contempla la adaptación integral de un edificio inacabado, que incluye ampliaciones estructurales, una nueva redistribución de los espacios interiores y la mejora de los accesos. El complejo dispondrá de zonas ajardinadas, comedor, salas polivalentes, áreas destinadas a la rehabilitación, así como servicios y espacios administrativos.

Se dotará de instalaciones modernas que garanticen el confort y la seguridad, entre ellas «un sistema de climatización eficiente, el aprovechamiento de energías renovables, protección contra incendios y plena accesibilidad universal», adelantan desde el Ayuntamiento.

La duración estimada de las obras es de 12 meses y, durante todo el proceso, se mantendrá «un firme compromiso medioambiental, aplicando medidas para reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia energética».