Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Alcázares

Las obras del Centro de Día de la Dorada arrancarán en septiembre

Con un presupuesto de más de 870.000 euros, contará con jardines, comedor y salas para rehabilitación

Una fotografía de cómo están actualmente las instalaciones | L.O.

Una fotografía de cómo están actualmente las instalaciones | L.O.

L. O.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha adjudicado la ejecución del proyecto de adecuación de una edificación pública para convertirla en un Centro de Día para Personas Mayores en La Dorada, «una iniciativa que responde al compromiso del municipio con el bienestar y la calidad de vida de sus mayores, según fuentes del Consistorio.

Máxima puntuación

El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2024, con un presupuesto de más de 915.000 euros (IVA incluido), y ha sido adjudicado a la empresa José Díaz, S.A., tras un proceso de licitación pública con la máxima puntuación técnica y económica, por un importe de 874.830 euros.

El nuevo centro estará orientado a ofrecer asistencia especializada, actividades de estimulación y servicios de apoyo a familias, fomentando la autonomía personal de las personas mayores del municipio.

Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, ha declarado que «el centro de día comenzará su construcción este mes de septiembre y dará servicio a un total de 40 personas mayores que no necesitan atención residencial pero sí un espacio para socializar y recibir asistencia durante el día.»

Además, Cervera ha subrayado la importancia de contar con apoyo financiero de la Comunidad Autónoma: «He solicitado el concierto de las plazas, ya que actualmente el coste total del servicio lo cubre el presupuesto municipal», destacando que estas mejoras son urgentes y necesarias.

Características del proyecto

El proyecto contempla la adaptación integral de un edificio inacabado, que incluye ampliaciones estructurales, una nueva redistribución de los espacios interiores y la mejora de los accesos. El complejo dispondrá de zonas ajardinadas, comedor, salas polivalentes, áreas destinadas a la rehabilitación, así como servicios y espacios administrativos.

Se dotará de instalaciones modernas que garanticen el confort y la seguridad, entre ellas «un sistema de climatización eficiente, el aprovechamiento de energías renovables, protección contra incendios y plena accesibilidad universal», adelantan desde el Ayuntamiento.

La duración estimada de las obras es de 12 meses y, durante todo el proceso, se mantendrá «un firme compromiso medioambiental, aplicando medidas para reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia energética».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
  2. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  3. Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
  4. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  5. Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
  6. Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
  7. El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
  8. Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla

Rubira: "Se castiga a quienes mejor aprovechan el agua"

Rubira: "Se castiga a quienes mejor aprovechan el agua"

La gestión en la cabecera del Tajo despilfarra al año 100 hectómetros cúbicos

La gestión en la cabecera del Tajo despilfarra al año 100 hectómetros cúbicos

Las obras del Centro de Día de la Dorada arrancarán en septiembre

Las obras del Centro de Día de la Dorada arrancarán en septiembre

Villananitos contará con dos nuevos parques infantiles tematizados

Inmaculada González Imbernón: "Perder tiempo lamentándote es tiempo que no dedicas a crecer"

Inmaculada González Imbernón: "Perder tiempo lamentándote es tiempo que no dedicas a crecer"

Joaquín Sánchez: "El mayor centro de menores está en el fondo del mar Mediterráneo"

Joaquín Sánchez: "El mayor centro de menores está en el fondo del mar Mediterráneo"

Importante de agosto: Agrupación Musical de Cabezo de Torres, cuando la música teje vínculos

Importante de agosto: Agrupación Musical de Cabezo de Torres, cuando la música teje vínculos

Cada vez más murcianos son adictos al "refugio emocional" que supone la IA

Cada vez más murcianos son adictos al "refugio emocional" que supone la IA
Tracking Pixel Contents