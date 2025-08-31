Murcia será sede de la primera cumbre europea de la economía social de la historia

«La Región de Murcia será recordada en el sector por acoger la primera cumbre europea de la Economía Social. Es un hecho histórico que servirá para situar estratégicamente el crecimiento de este modelo empresarial en la agenda de las instituciones comunitarias». Estas palabras de Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe (SEE) y de Cepes -las patronales europea y nacional del sector-, resumen a la perfección lo que supondrá la celebración de la primera edición de la Social Economy European Summit, que espera a más de 100 ponentes y cerca de 400 asistentes.

Una cumbre del sector continental que se celebrará del 15 al 19 de septiembre en el auditorio Víctor Villegas de Murcia en el marco de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, organizado por SEE en colaboración con Ucomur.

Juan Antonio Pedreño, con eurodiputados del intergrupo del Parlamento Europeo. / Ucomur

«El extenso programa refleja la dimensión de la Economía Social. Además, visibiliza la alianza entre las instituciones europeas, los gobiernos y el conjunto de actores que vertebran este modelo empresarial. Estamos en un momento clave en el que la Economía Social debe situarse en el centro de los debates estratégicos de la Unión Europea, como el próximo Marco Financiero Plurianual 2028–34, y debe potenciarse su papel en la reindustrialización, la transición ecológica y digital, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y, sobre todo, el empleo de calidad en todos los territorios», señala Pedreño.

Amplio programa

El primer gran acto de la esta cumbre europea será el 16 de septiembre con un encuentro del intergrupo del Parlamento Europeo de Economía Social y Servicios de Interés General. En él, europarlamentarios, responsables de la Comisión y líderes del sector debatirán sobre el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y sus perspectivas de desarrollo. Esa misma tarde se realizarán visitas a empresas de Economía Social en sectores como energía, vivienda, servicios farmacéuticos, agricultura, educación o economía circular.

Al día siguiente, responsables institucionales de alto nivel, tanto de la UE como de diferentes gobiernos y representantes de la Economía Social, abordarán los avances del Plan de Acción Europeo. Además, analizarán el desarrollo de estrategias estatales a favor de la Economía Social y las inversiones en el sector. Entre otros ponentes destacados participarán la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño; el alcalde de la ciudad, José Ballesta; la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Ruth Paserman; ministros y representantes gubernamentales de diversos países europeos, así como responsables de instituciones europeas.

Se incluirá en los actos de Murcia Capital Española 2025 de la Economía Social

«En un contexto global de cambios geopolíticos, revisión de aranceles y nuevas políticas industriales, la Economía Social refuerza nuestra autonomía estratégica, aportando soluciones desde el arraigo territorial y la cohesión social. Esta cumbre va a demostrar con hechos que la Economía Social da respuesta a los grandes desafíos europeos», añade Pedreño.

Otros actos

La agenda se verá reforzada con la organización, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la reunión del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, con participación de los estados miembros y centrada en fomentar sus políticas a favor de la Economía Social.

También tendrán lugar otros eventos, como los III Premios Europeos de Economía Social, que reconocerán proyectos empresariales innovadores en cinco categorías; el taller organizado por el IEMed y la AECID, con apoyo de Cepes, centrado en el papel de la Economía Social en los países del sur del Mediterráneo; o la jornada ‘Mujeres referentes en la Economía Social’, organizada por Ucomur.

El 16 de septiembre se celebrarán las juntas directivas de SEE y de Cepes, y el día 18 se desarrollará un encuentro de todas las redes europeas de SEE, la asamblea de la Ensie, la patronal europea donde se integra Crysalia, y el Día de las Empresas de Inserción, que pondrá el foco en acelerar el potencial de estas entidades como herramienta eficaz para la inclusión laboral y la cohesión social.

Consolidar el liderazgo

«Es un orgullo que Murcia Capital Española de la Economía Social 2025 acoja un evento de esta magnitud. Consolida el liderazgo nacional en este modelo empresarial y refuerza a la Región de Murcia como un referente internacional de Economía Social. Es una oportunidad histórica para consolidar alianzas internacionales, visibilizar el impacto de nuestras empresas y avanzar hacia una Europa, y un mundo, más inclusivo, cohesionado y sostenible», concluye Pedreño.

El amplio programa de actividades cuenta con el apoyo y la participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Parlamento Europeo, el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, así como de Cepes.

Además, también han confirmado su asistencia responsables ministeriales de países como Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo o Rumanía.

Ucomur participa en el proyecto europeo Resees junto al Gobierno regional y otras cinco regiones de la UE. / Ucomur

El proyecto europeo de refuerzo de los ecosistemas regionales de Economía Social, protagonista El proyecto europeo Resees, centrado en el refuerzo de los ecosistemas regionales de Economía Social, también tendrá una importante presencia en esta cumbre. El 18 y 19 de septiembre se celebrarán dos intensas jornadas de esta iniciativa en la que hasta junio de 2028 participa Ucomur junto al Gobierno Regional y otras cinco regiones de la Unión Europea. La primera jornada contará con la asistencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y propondrá en la Escuela Cooperativa Severo Ochoa presentaciones de buenas prácticas, así como experiencias innovadoras en inteligencia artificial aplicada a la Economía Social y reservas de mercado para este sector, y grupos de trabajo temáticos. La segunda y última jornada se trasladará al auditorio Víctor Villegas, con una mesa redonda sobre el papel de las autoridades públicas, las políticas de apoyo y las asociaciones público-privadas. La siguiente propuesta se centrará en modelos de gobernanza y mecanismos de colaboración entre la Economía Social y otros sectores, acompañado de una sesión de networking con proyectos punteros. Además, la copresidenta del intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, Maravillas Abadía, ofrecerá una conferencia antes del comité de dirección del proyecto.

Uno de los actos de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, que reunió a mujeres líderes de la economía social el pasado abril. / Ucomur

Un encuentro de referencias femeninas en la Economía Social “Mujeres referentes en la Economía Social” será el nombre de la jornada organizada por UCOMUR con la colaboración de CEPES, Business Women RM y la cooperativa EgaleCo Lab que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Víctor Villegas. Esta pondrá el foco en el papel de las mujeres en la transformación del modelo económico y en la necesidad de avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el ámbito empresarial. El programa reunirá a representantes de las principales organizaciones del tejido económico y de la Economía Social, junto a instituciones públicas europeas, nacionales y regionales vinculadas al cooperativismo, el emprendimiento y el empleo. Mujeres referentes de distintos sectores compartirán experiencias, retos y propuestas a través de tres mesas de diálogo y una ponencia central, abiertas a todo el público.

Galardonados en la segunda edición de los Premios de la Economía Social Europea. / Ucomur

Los III Premios Europeos de la Economía Social reunirán a 700 personas Esta cumbre acogerá la entrega de los III Premios Europeos de la Economía Social, que el 17 de septiembre reunirá en el auditorio Víctor Villegas a cerca de 700 asistentes para celebrar los proyectos más innovadores e impactantes de entidades y gobiernos del sector continental. Estos galardones han anunciado ya a los nominados en sus diversas categorías, destacando una fuerte presencia de proyectos españoles: Innovación en Wises (Work Integration Social Enterprises): Formacio i Treball, Empresa d’Insercio SLU, y Taller Auria SCCL (España), y Triest Press CLG (Irlanda); Capacitación y Educación en SE: Passerelles et Compétences (Francia), İzmir Another School is Possible Education Cooperative (Turquía) y ANEL - Asociación de Empresas de Economía Social (España); Planes de acción de Economía Social de Calidad de los Gobiernos locales: el Service Public de Wallonie (Bélgica), Estrasburgo (Francia) y la Región de Murcia; Alojamiento: Sostre Cívic (España), Wogebe (Alemania) y Community Land Trust Brussels (Bélgica); Energía limpia: Brupower SC ES (Bélgica), Association des Centrales Villageoises (Francia) y Robin Powerhood (Austria).

El Mediterráneo Sur protagonizará un taller práctico sobre Economía Social de la mano de Iemed Otra de las grandes citas de esta cumbre europea en el auditorio murciano será el Taller práctico sobre Economía Social en el Mediterráneo Sur, que organizará el 17 y el 18 de septiembre el Instituto Europeo del Mediterráneo (Iemed) en colaboración con Cepes y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). A este encuentro asistirán invitados de países como Argelia, Turquía, Túnez, Palestina, Marruecos, Mauritania, Líbano, Jordania, Egipto… Además, entre otras instituciones, estarán presentes la Fundación Europea de Formación, el Centro de Formación de la OIT en Italia o la Red Euro-Mediterránea de Centros de Institutos de Ciencias Económicas. Este taller práctico reunirá a las principales partes interesadas del sur del Mediterráneo para validar y enriquecer las conclusiones preliminares del informe ‘Evaluación de las necesidades de la Economía Social en el sur del Mediterráneo’, elaborado por el Iemed. «Será un espacio de trabajo práctico para debatir los principales retos identificados en el informe y desarrollar conjuntamente prioridades concretas y viables para fortalecer la Economía Social como respuesta estratégica a los retos económicos, sociales y medioambientales», señala Pedreño.