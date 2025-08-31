Importante de agosto: Agrupación Musical de Cabezo de Torres, cuando la música teje vínculos

En una sala de ensayo, un grupo variado de jóvenes y mayores se reúne varias tardes a la semana. En el cuarto de al lado, esperan la lección del profesor un puñado de niños de entre tres y seis años; y en la estancia contigua hacen lo propio adolescentes de alrededor de los trece. Algunos no se conocen y otros llevan años haciéndose compañía. Algunos tienen mucho en común y otros tienen vidas y gustos dispares. Algunos son vecinos y otros acuden desde poblaciones cercanas. Pero cuando suenan los primeros acordes, todos ellos se convierten en equipo. La música, sin decir palabra, se encarga de unirlos.

La estampa escenifica la esencia de lo que día a día sucede en el interior del Auditorio y Centro Municipal de Cabezo de Torres, inaugurado en el año 2000 precisamente para dar sede a la Agrupación Musical que desde entonces lo ocupa para dar clases y albergar los ensayos de su propia Orquesta Sinfónica. Fue en 1982 cuando un grupo de músicos que ya habían tocado juntos tiempo atrás creó una banda en la pedanía murciana y decidió que querían aportar a la sociedad algo más que sus actuaciones. Además de tocar música, querían impartirla. Así, la pequeña banda creó una academia y echó a andar como Agrupación Musical de Cabezo de Torres. Una andadura que, 43 años más tarde, les ha convertido en uno de los conjuntos musicales más grandes de la Región, con una participación de unas 750 personas entre alumnos, profesores, músicos y socios. Actualmente, esa banda inicial se ha constituido como Sinfónica y funciona paralelamente a la academia, en la que alrededor de 300 alumnos de todas las edades reciben formación musical desde niveles de iniciación hasta segundo de nivel medio. También cuentan con un grupo instrumental, una banda infantil y una juvenil. «Queríamos ofrecer un itinerario académico que permitiera acompañar a los estudiantes desde sus primeras veces con un instrumento, a partir de los tres años, hasta un nivel profesional con el que pueden convertirse en miembros de la Sinfónica», explica Rafael García, presidente de la Agrupación, quien afirma sentirse «orgulloso» de la labor cultural que ejercen como espacio disponible a todo aquel que quiera disfrutar y hacer disfrutar de la música. «Las plazas en nuestras orquestas no se limitan a la academia, pueden acceder a ellas otros músicos que estudian en el Conservatorio o por su cuenta y quieren sentir lo que es formar parte de una banda», indica. Además, aunque el campamento base es el Cabezo, hace tiempo que su actividad cruzó fronteras y congregan a vecinos de otras zonas del municipio de Murcia o de localidades cercanas como Molina de Segura o Alcantarilla. Asimismo, expanden su movimiento con conciertos y excursiones durante todo el año y aportan su granito de arena a causas sociales colaborando con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, el Club de Mayores de la pedanía y algunas parroquias.

Si bien la música es el eje central de la Agrupación, la completan los principios que difunden. «Aquí las distintas generaciones se van dando la mano para transmitirse valores de responsabilidad, trabajo en equipo y convivencia», destaca el presidente. Para él es «una gozada» observar a músicos de 16 con otros de 35 y otros de 50, «hablando de melodías o de instrumentos, de tú a tú, teniendo esa interrelación que transciende a las edades». Para muchos de sus integrantes la Agrupación acaba formando una parte muy importante de su vida: «Los vemos entrar con seis años y ahora son adultos que traen a sus hijos de seis años. Otros entran a aprender y han acabado convertidos en profesores o forman parte de reconocidas bandas nacionales o internacionales». Por supuesto, aunque algunos profesionalizan su pasión por la música, allí acuden también otros que se dedican a otras ocupaciones como la abogacía, la enfermería o la banca, y simplemente desean tocar el instrumento que les cautiva en su tiempo libre.

Ese amor por la música compartido por un grupo tan grande como heterogéneo de personas que forjan relaciones bajo un manto de principios que trascienden la música es la verdadera recompensa del trabajo diario de la Agrupación, pero a lo largo de su trayectoria han aparecido otras. El primer premio llegó en 1992, cuando se convirtieron en ganadores del Certamen Regional de Bandas de Música de Murcia. Posteriormente, conquistaron otros certámenes como el de Torrevieja, Altea, Cullera o Tarragona. Su hito más reciente, y también más importante de su trayectoria, ha revalorizado el nombre de la Región en el mapa mundial de bandas de música. En julio se alzaron con la victoria en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia 2025, el más prestigioso del panorama nacional.

Así ha sido cómo un humilde proyecto cocinado en un pequeño punto del mapa murciano ha conseguido algo mucho más grande que tocar música. Las melodías, el ritmo, ese fondo invisible que acompaña nuestros días, solo es el extraordinario punto de unión de vidas que han encontrado un modo de construir comunidad, compartir sueños y dejar huella más allá del escenario.

Impulso a la música de banda en la Región

La Agrupación Musical de Cabezo de Torres conquistó recientemente el concurso de bandas más importante del país, considerado también como uno de los más relevantes fuera de nuestras fronteras. Fue el pasado 19 de julio cuando alrededor de 110 músicos que conforman la Sinfónica de dicha Agrupación se proclamaron ganadores del primer premio y mención de honor de la Sección Primera del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia 2025, en el que compiten formaciones de todo el mundo. «Es lo más alto a lo que podíamos aspirar en nuestra historia», relata a esta redacción el director de la orquesta, Andrés Pérez. Su objetivo al participar en el certamen era «ir y hacer un buen papel, demostrar lo que hacemos», pero su hazaña fue mayor. Una proeza lograda tras un gran esfuerzo. «Hemos estado enfocados en el certamen de Valencia desde el 1 de enero», señala. Gracias a ese ahínco se han impuesto al resto de bandas en el concurso, y eso que el nivel era alto. «Ganar en Valencia ha sido una proyección nacional tremenda. En Valencia las bandas de música son como una religión, algo muy importante. Nosotros, viniendo de una comunidad en la que por desgracia no se le tiene tanta consideración, hemos demostrado que aquí hacemos las cosas al nivel de ellos o incluso más», explica con orgullo el director de una Banda Sinfónica que aspira a poder competir algún día en la Olimpiada de la Música, como se llama coloquialmente al World Music Contest (WMC), de Países Bajos.