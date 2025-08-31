La gestión en la cabecera del Tajo despilfarra al año 100 hectómetros cúbicos

La gestión del agua en la cabecera del Tajo, de donde beben miles de hectáreas de cultivos de la Región, es deficiente, despilfarradora y opaca a la hora de publicar información esencial. Son algunas conclusiones de un demoledor informe elaborado por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, que está trabajando en una nueva propuesta técnica con el fin de remitirla al Ministerio de Transición Ecológica y parar el recorte del 50% de las aguas transferidas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a los regantes de la cuenca del Segura.

Según el informe, al que ha tenido acceso La Opinión, en los desembalses hacia el Tajo para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios castellanomanchegos se llega a desaprovechar de promedio unos 100 hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase.

Tras consultar los hidrogramas de Aranjuez y el de los caudales liberados aguas arriba, el informe sostiene que el sistema empleado en estas sueltas de agua del Tajo funciona «como un grifo permanentemente abierto para que los usuarios puedan derivar las aguas que precisen sin mayor control ni regulación». Por ello, el documento destaca que «evidentemente, mantener el grifo abierto por encima de las necesidades no es acorde con una gestión eficiente, pues supone un desaprovechamiento de recursos inaceptable».

El Trasvase Tajo-Segura no es el problema «La existencia del Trasvase Tajo-Segura nada tiene que ver con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua. No sólo no se ha producido ningún incumplimiento de los caudales ecológicos, sino que se producen desembalses superiores a los necesarios, malgastando volúmenes de agua muy valiosos».

Además, los técnicos de la Consejería que han realizado este estudio afirman que en el periodo estudiado los caudales ecológicos mínimos «no sólo se cumplen siempre, sino que se han superado ampliamente en los últimos años».

Habría dos causas principales por las que se producen estas anomalías. Por un lado, el informe destaca que los regadíos del alto Tajo y del Jarama no están modernizados y no se tiene constancia de que dispongan de balsas suficientes para regular las aguas que precisan, por lo que sus dotaciones «son muy elevadas, excesivas».

Según el Plan Hidrológico del Tajo, la modernización de estos regadíos podría suponer 68,4 hectómetros cúbicos de ahorro, (aunque otras fuentes elevan ese cifra hasta los 100 hectómetros). En principio la planificación hidrológica prevé una inversión de 68 millones de euros para este fin, pero poco o nada se sabe de sus plazos de ejecución. Para los intereses murcianos, que son los intereses del Trasvase Tajo-Segura, el documento subraya que la modernización «más interesante» sería la de los regadíos que tienen sus tomas en el Tajo.

Es evidente que si se ejecutaran estos proyectos el volumen necesario para atender las demandas del Tajo sería menor que los desembalses de referencia que se aprueban actualmente.

El recorte no tendrá efectos en el Tajo «Las nuevas reglas de explotación, que incluyen un recorte del 50% de las aguas destinadas al riego del sureste, no tiene ninguna relación con las demandas de uso o las restricciones ambientales en la cuenca del Tajo, por lo que sólo perjudicarán a los receptores del Trasvase. Por ello, deben ser recurridas en los juzgados».

Por todo ello se concluye que una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos (incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego) es imprescindible para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas, «y permitiría disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente». Aquí es, advierte el documento, donde hay que poner el énfasis, y no en el castigo a los regadíos, más productivos y modernizados, del sureste peninsular.

Otra conclusión del estudio señala que el régimen de caudales que circula por el río «es independiente de los caudales ecológicos que se han fijado». Como ejemplo, el informe se centra en los caudales que circulan por el río en los meses de verano y primavera. A pesar de que el caudal mínimo fijado por el plan hidrológico disminuye a partir del 1 de julio los desembalses hacia el Tajo, desde la cabecera siguen siendo los mismos (muy por encima de ese mínimo). De lo que se deriva que los caudales ecológicos son «irrelevantes» en la gestión real que se lleva a cabo en la cabecera.

Por último, el documento de la Consejería de Agricultura valenciana denuncia la «falta de claridad» en la información que ofrece el organismo de cuenca del Tajo. Se desconoce, por ejemplo, la información de tomas importantes como la del Canal de Tajo. Además, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sólo facilita la cota de agua y el volumen embalsado, «pero no se facilitan datos de los desembalses hacia el río ni de los caudales derivados por las distintas tomas, tampoco de las pérdidas estimadas por evaporación». Es más, de algunos embalses como el de la Bujada o el de Estremera , que son «críticos» para conocer cómo se lleva a cabo la gestión del río, no se facilita información alguna.