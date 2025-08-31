Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia

Después de un largo agosto con solo un día festivo, llega septiembre y, con él, la vuelta a la rutina de la mayoría. Aunque cada vez más personas eligen este mes en su calendario laboral para irse de vacaciones, la realidad es que, para muchos, el 1 de septiembre es casi el día de año nuevo. Por eso, muchos trabajadores y estudiantes ya empiezan a contar los días que quedan para volver a tener un puente o un día libre.

En España, el año cuenta con doce jornadas festivas, nueve de las cuales son comunes a todas las comunidades autónomas: Año Nuevo, Epifanía del Señor, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Todos los Santos, Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor.

De las otras tres jornadas festivas, hasta completar las doce, la Región de Murcia, optó por celebrar también el Jueves Santo y el día de San José (19 de marzo), junto con la Comunidad Valenciana.

A pesar de que septiembre no cuenta con ningún festivo nacional ni regional, 14 localidades de la Comunidad cuentan con un día inhábil en el calendario de este mes y otros 2 municipios tienen hasta dos jornadas festivas.

Festivos de septiembre de 2025 en la Región de Murcia

La Feria de Murcia, Cartagineses y Romanos y decenas de fiestas patronales llenan el calendario de fechas señaladas este mes de septiembre en la Región de Murcia.

Murcia, por ejemplo, tiene el día 16 libre de trabajo y de clases para acompañar en romería a la Virgen de la Fuensanta de vuelta a su Monasterio. En Cartagena, por otra parte, con motivo del Día y la Noche del Patrimonio, será festiva la jornada del 26.

Con dos días inhábiles en septiembre, destacan también las Fiestas Patronales de Cehegín y de Mula. En concreto, serán festivos para los muleños los días 23 y 25, cuando celebran el Día de la Patrona (la Virgen del Carmen) y el Día del Patrón (San Felipe), respectivamente. Y, para los cehegineros, serán los días 10 y 12, cuando celebran el Día de la Patrona (la Virgen de las Maravillas) y el Día de los Huertanos, respectivamente.

En total, habrá 17 jornadas inhábiles repartidas entre 16 localidades de la Región de Murcia durante el mes de septiembre:

En Abarán el día 29

En Albudeite el día 8

En Alcantarilla el día 16

En Archena el día 1

En Calasparra el día 8

En Cartagena el día 26

En Cehegín los días 10 y 12

En Cieza el día 8

En Lorca el día 8

En Molina de Segura el día 22

En Moratalla el día 29

En Mula los días 23 y 25

En Murcia el día 16

En Pliego el día 8

En Santomera el día 29

En Yecla el día 15

En definitiva, septiembre será un mes muy vivo en la Región de Murcia, cargado de fiestas con las que amainar el síndrome posvacacional.