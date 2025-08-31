Avanza el plan de desarrollo industrial para la atracción de grandes empresas

La legislatura 2023-2027 llega a su ecuador, y también el plan de desarrollo industrial que el Ayuntamiento de Alguazas emprendió a la llegada a la alcaldía del independiente José Gabriel García Bernabé. El regidor ha trabajado para mejorar las comunicaciones y conexiones de la localidad, logrando a día de hoy que la RM-531 tenga un primer tramo ya reparado y un segundo tramo en licitación. Además, el consistorio anunció recientemente que ya había presentado al Ministerio de Transportes el estudio de trazado y de tráfico para que se autorice un nuevo semienlace a la Autovía Arco Noroeste en la carretera que une Alguazas y Campos del Río.

El plan del Ayuntamiento de Alguazas pasa por generar atracción en las grandes empresas para que se fijen en la localidad para su proyecto de futuro; para ello, el primer paso es el desarrollo del suelo industrial en una localidad que llevaba dos décadas sin avance alguno. La parte fiscal también es importante, y así el municipio ha aprobado la exención de la tasa de aperturas y una bonificación del 50% en el ICIO para las nuevas empresas. El regidor ha insistido en la necesidad de «agilizar los trámites burocráticos» para favorecer el crecimiento empresarial, destacando que «el Ayuntamiento aprueba licencias de obra en una media de 20 días».

El principal proyecto urbanístico es el desarrollo de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el entorno al paso de la Autovía Arco Nororeste por la localidad. El proyecto está pendiente de la evaluación de la Consejería de Medio Ambiente y en el consistorio se encuentran ya redactando la aprobación inicial del mismo, tras haber pasado la consulta previa y el avance del proyecto.

Urbanización del Polígono Industrial Las Pullas

También se ha avanzado en la gestión para continuar las obras de urbanización del Polígono Industrial Las Pullas, con una superficie útil de 170.000 metros cuadrados. Ahora, el consistorio trabaja con la junta de compensación en desatascar el proyecto, y se han transferido cerca de 700.000 euros desde el Ayuntamiento para poner en marcha las obras de urbanización. Como primera medida, ya se ha limpiado de enseres y escombros los viales de un polígono industrial que ha estado abandonado más de quince años. Actualmente, está pendiente que la junta de compensación redacte una actualización del proyecto de urbanización para emitir la correspondiente licencia municipal e iniciar las obras con el objetivo que éstas pudieran llegar a finales de 2026.

El Ayuntamiento de Alguazas también ha dado un paso decisivo en el impulso al desarrollo económico e industrial de la localidad con la aprobación definitiva del Plan Parcial del sector industrial del Polígono El Cortijo, promovido por la empresa alguaceña Sidemur S.A. Se trata de una superficie total de 69.482,40 metros cuadrados, de los que 8.995,35 m² se destinarán a viales, aceras y aparcamientos públicos, generando 174 nuevas plazas de estacionamiento. Los equipamientos públicos ocuparán 1.737,07 m², donde el Ayuntamiento ubicará el nuevo Albergue de Protección Animal. Las zonas verdes sumarán 13.896,52 m², con una mejora ambiental del 10% prevista por los promotores, que se convertirá en un importante pulmón verde junto a la zona de merendero y barbacoas que actualmente construye el consistorio.

También el consistorio está en la fase de aprobación inicial de una modificación de sus normas subsidiarias para reclasificar como suelo industrial el polígono industrial El Puente, donde actualmente se ubican importantes empresas como Laazo 80, Grúas Villaseñor o MRW, entre otras.

También el ayuntamiento ha intentado hasta en tres ocasiones en el Pleno impulsar el desarrollo de un polígono industrial en el Horno Viejo, pero en las tres ocasiones ha sido tumbado por la oposición de PP y PSOE. Como primer paso al desarrollo del suelo, el consistorio debe adquirir en propiedad un tramo de 800 metros de carretera nacional, habiéndose negociado con Demarcación de Carreteras el convenio para su cesión. Este polígono industrial generaría también un gran atractivo en Alguazas, ya que tendría una visibilidad enorme en una de las carreteras de mayor IMD de la Región de Murcia.

Ampliación de José Guillén e Hijos SL

También está cerca de iniciarse las obras de urbanización para una ampliación de 70.000 metros cuadrados de la firma José Guillén e Hijos SL, para lo que ya cuentan con la licencia municipal y se está tramitando un convenio con ADIF y el Consorcio de las Vías Verdes. En concreto, esta firma aumentará su capacidad de almacenamiento a temperatura controlada con un nuevo centro logístico que requerirá una inversión de 15 millones de euros.

Nuevas inversiones

Como parte de esta estrategia de atracción empresarial, el consistorio ha anunciado la llegada de la firma molinense Pastelería GIMAR SL, que trasladará sus instalaciones al Polígono El Cortijo con un centro de casi 12.000 m². El proyecto, que supondrá una inversión cercana a 3 millones de euros, ya cuenta con licencia municipal de obras y está pendiente de la autorización medioambiental de la Comunidad Autónoma.

«Estamos trabajando para que Alguazas sea un polo de atracción empresarial y de empleo estable», ha afirmado el alcalde, recordando que la combinación de suelo industrial bien planificado, comunicaciones mejoradas e incentivos fiscales está generando un clima favorable para la inversión.

Tramitación del Plan General

El gran objetivo de Alguazas desde que comenzara su tramitación en 2005 es el Plan General de Ordenación Urbana. El regidor de Alguazas está trabajando durante estos dos años para subsanar los reparos planteados por Ordenación del Territorio, que ralentizan su aprobación definitiva en cuanto deben solicitarse nuevamente los informes sectoriales. Sigue siendo objetivo aprobar el PGMOU de Alguazas, pero el alcalde ha afirmado que «no podemos quedarnos parados mientras esperamos este plan, por eso estamos trabajando en modificaciones puntuales para hacer los desarrollos industriales necesarios».

El alcalde, José Gabriel García Bernabé, ha subrayado que el Ayuntamiento está dando «máxima prioridad al desarrollo industrial y a las comunicaciones» de la localidad.