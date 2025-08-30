La Región impulsa un estudio sobre la ardilla roja en Sierra Espuña

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha puesto en marcha un proyecto científico innovador para hacer el seguimiento ecológico y estudiar el papel de la ardilla roja en el Parque Regional de Sierra Espuña, indica la Comunidad.

«Se trata de un seguimiento sin precedentes en la Región de Murcia, centrado en una subespecie única a nivel ibérico, que busca profundizar en el conocimiento de esta especie y en su contribución al equilibrio del ecosistema forestal», explican desde el Ejecutivo regional en una nota.

Esta investigación pionera permitirá conocer mejor el funcionamiento interno de Sierra Espuña, analizando el papel de la ardilla roja en la cadena trófica y su importancia como presa para aves rapaces y mamíferos carnívoros, cuya dieta y abundancia pueden verse influidas por la presencia de esta especie. Pese a que la ardilla roja es una presa habitual de especies como el águila calzada, apenas existen datos cuantitativos sobre su papel real en el equilibrio alimentario de Sierra Espuña. Este proyecto permitirá ampliar ese conocimiento científico, monitorizando su población y evaluando cómo su presencia influye en el resto de especies del bosque.

El proyecto, que se ejecutará entre 2025 y 2026, permitirá establecer las bases de un seguimiento a largo plazo y la creación de un banco genético que ayude a preservar esta subespecie. Además, está prevista la elaboración de materiales divulgativos que acerquen a la población el valor de este habitante de los pinares.