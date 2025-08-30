La Región no descarta renunciar a la condonación de 3 millones de deuda

La Región de Murcia, «en principio, no se acogerá» a la condonación parcial de la deuda por parte del Gobierno central a las diversas autonomías, una medida que, para la Comunidad, supondría una quita de unos 3.300 millones de euros, según detallaron fuentes de la Consejería Economía y Hacienda a esta Redacción, que añadieron que, en cualquier caso, esperarán a la información que ofrezca el Ejecutivo el martes, tras la reunión del Consejo de Ministros.

«Para nosotros, lo urgente es la reforma del sistema de financiación y que convoquen un Consejo de Política Fiscal y Financiera», detallaron fuentes de la Comunidad para justificar su rechazo a esta medida. «La solución no es condonar, sino reformar un modelo caduco. Con los últimos datos del Ministerio, los de 2023, recibimos 1.675 millones menos que la mejor financiada».

«Parcial y arbitraria»

Además, insisten en que «la condonación es un parche, no es la solución porque, sin reforma del SFA, el importe condonado se transformará en deuda en un plazo de 3-4 años; el ahorro de intereses, según la Airef, no lo podremos dedicar a gasto social; y seguiremos sin poder salir a los mercados a financiarnos, por lo que seguiremos dependiendo del Estado», especificaron.

Además, desde el Gobierno regional piden que, mientras se reforme el SFA, «se habilite un Fondo Transitorio de Nivelación para las comunidades peor financiadas como la Región de Murcia para igualarnos a la media» y que «se convoque con urgencia un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de lo importante y urgente, la reforma del SFA».

Desde la Comunidad insisten en que la solución no pasa por «una condonación parcial y arbitraria» y en que este asunto afecta a todas las comunidades autónomas, por lo que critican que «lo maneje un partido político, en este caso de ERC, que es uno de los partidos independentistas que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa». Señalan, además, que la condonación de la deuda «está hecha a medida de los intereses de Cataluña y del independentismo».

Una decisión regional

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión del próximo martes, 2 de septiembre, la condonación parcial de las deudas acumuladas en las comunidades autónomas, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes. En total, su departamento asumiría hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades del país. Aunque, tras la prevista aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo, el texto se remitiría a las Cortes Generales para continuar su recorrido parlamentario.

Pero, en el mes de febrero, el departamento que dirige Montero explicó que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento. Por lo que la aplicación de esta condonación en la Región, en principio, no saldría adelante si las autonomías del PP continúan con su postura inicial.

Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero, el Gobierno sacó adelante esta propuesta gracias al voto favorable de las comunidades del PSOE, mientras que las regiones del PP se levantaron de la reunión y no llegaron a votar este asunto. El Gobierno entendió este ‘plante’ como una abstención, por lo que creen que si se acogerán a ella si sale adelante.