La Región bate su 'récord' de plazas en alojamientos turísticos

La oferta de alojamientos turísticos en la Región de Murcia rebasa por primera vez la cifra de 110.000 plazas en más de 14.500 alojamientos.

La Región ha batido su 'récord' de plazas con la incorporación este último año de otras 14.841, lo que supone un 15,5 por ciento más, gracias a que también ha aumentado el número de alojamientos turísticos en más de 3.000, un 26,7 por ciento.

Así, los alojamientos turísticos suman un total de 14.662 entre hoteles, apartamentos, casas rurales, albergues, campings y viviendas de uso turístico (VUT), según recoge el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

En los últimos años, se han abierto más de 30 hoteles y las viviendas de uso turístico (VUT) se han implantado ampliamente en municipios como Cartagena, Murcia, y los costeros Mazarrón, Los Alcázares, Águilas, San Pedro del Pinatar y La Manga del Mar Menor. En total, las 10.893 viviendas de uso turístico suponen 54.844 plazas.

También han crecido los alojamientos de turismo rural, con 843 casas rurales inscritas que ofrecen un total de 5.540 plazas, localizadas mayoritariamente en zonas del interior como Moratalla, Caravaca de la Cruz, Bullas, Cehegín y Lorca. Además, en la Región se localizan 22 campings y áreas de autocaravanas, con 15.677 plazas, y 24 albergues turísticos, con 1.362 plazas.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que estos datos “evidencian una evolución positiva, tanto en el crecimiento del número de plazas turísticas como en la diversificación de la oferta regional, lo que contribuye a distribuir de forma más equilibrada los beneficios del turismo en el territorio, favorece la desestacionalización y fortalece un modelo turístico más sostenible y competitivo”.

Hoteles

Destaca el aumento del parque hotelero regional, que en los últimos cuatro años ha sumado más de 30 establecimientos al pasar de 219 a 256, con 22.446 plazas hoteleras en total y más de 1.200 plazas adicionales.

En concreto, el parque hotelero regional incluye en la actualidad tres hoteles de cinco estrellas (732 plazas), 44 de cuatro estrellas (11.106 plazas), 46 de tres estrellas (5.090 plazas), 47 de dos estrellas (2.432 plazas) y 48 de una estrella (1.591 plazas), seis hostales (117 plazas) y 62 pensiones (1.378 plazas).

Las localidades que concentran mayor número de hoteles son Murcia, con 38 y 4.617 plazas; Cartagena, con 28 y 3.339 plazas; y La Manga del Mar Menor, con 10 establecimientos y un total de 4.462 plazas.

Otros alojamientos

En cuanto a apartamentos turísticos, figuran inscritos 2.678, que suman 10.966 plazas, y La Manga es el principal núcleo donde se sitúan este tipo de alojamiento, con 662 apartamentos y 3.048 plazas.

Los alojamientos de turismo rural también han crecido, con 843 casas rurales inscritas que ofrecen un total de 5.540 plazas, localizadas mayoritariamente en zonas del interior como Moratalla (239 casas), Caravaca de la Cruz (100), Bullas (46), Cehegín (44) y Lorca (43).

La Región dispone, además, de 22 campings y áreas de autocaravanas, con 15.677 plazas; 24 albergues turísticos, con 1.362 plazas; y 10.893 viviendas de uso turístico (VUT), que suponen 54.844 plazas.

Viviendas de uso turístico

Cabe detallar que las viviendas de uso turístico (VUT) "suponen un complemento a la oferta alojativa tradicional, refuerzan la capacidad en periodos de alta ocupación, como la temporada estival o las fechas en que tienen lugar grandes fiestas y eventos extraordinarios, y facilitan que los visitantes pernocten en aquellos municipios que no disponen de suficiente planta hotelera", destaca la Comunidad en un comunicado.

Estas viviendas tienen una amplia implantación en municipios como Cartagena (1.592 VUT y 8.576 plazas), Murcia (1.488 y 7.063 plazas), Mazarrón (877 y 4.513 plazas), Los Alcázares (742 y 3.681 plazas), Águilas (570 y 3.041 plazas) y San Pedro del Pinatar (665 y 3.349 plazas), además de localidades como La Manga del Mar Menor, con 1.423 viviendas que aportan 7.219 plazas.

El Registro regional también incluye 220 empresas de turismo activo, 324 agencias de viajes, 11 organizadores profesionales de congresos y 315 guías oficiales de turismo.