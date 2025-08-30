José Ángel Alfonso: "Molina de Segura vivirá las fiestas más largas, completas y espectaculares de su historia"

Molina de Segura se prepara para vivir unas fiestas patronales que pasarán a la historia. Del 4 al 22 de septiembre, la ciudad vibrará con 19 días de música, cultura, tradición y convivencia. El alcalde, José Ángel Alfonso, ha anunciado una programación «sin precedentes», diseñada para todos los públicos y con la mayor inversión de las últimas décadas. El objetivo: ofrecer a vecinos y visitantes unas fiestas que combinen el orgullo por la tradición con la proyección de una ciudad moderna, dinámica y en constante crecimiento.

¿Qué van a encontrar los vecinos y visitantes en estas fiestas de 2025?

Este año hemos preparado las fiestas más completas y ambiciosas que se recuerdan. Queríamos que fueran un motivo de orgullo para todos los molinenses. Durante 19 días, del 4 al 22 de septiembre, habrá actividades para todas las edades, con una inversión récord de más de 500.000 euros. Desde grandes conciertos con artistas como David Otero, Fangoria y Las Nancys Rubias, Los Secretos, Juan Magán o Manu Tenorio, hasta el 20º aniversario del B-Side Festival con grupos como Siloé, Viva Suecia o Dani Fernández. Y, por supuesto, actos religiosos, espectáculos infantiles, monólogos, zarzuela, folclore, visitas guiadas y deporte.

¿Cuáles son las principales novedades respecto a años anteriores?

Este año damos un salto de calidad gracias a dos grandes hitos. El primero, la ampliación del Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO), con una inversión de casi 200.000 euros que nos permite acoger hasta 11.000 personas. El segundo, el traslado de las barras al REMO y la puesta en marcha de autobuses gratuitos para que nuestros jóvenes puedan disfrutar con seguridad. Queremos unas fiestas vividas intensamente, pero también con responsabilidad.

¿Qué espera que supongan estas fiestas para la ciudad?

Molina de Segura siempre ha sabido combinar tradición y modernidad, y este año vamos a demostrarlo más que nunca. Espero unas fiestas llenas de convivencia, alegría y participación. Queremos que los molinenses sientan que estas fiestas son un homenaje a su identidad y, al mismo tiempo, una ventana abierta al futuro. Estoy seguro de que quienes nos visiten se irán hablando de la hospitalidad de nuestra gente, la calidad de nuestra programación y la capacidad de nuestra ciudad para organizar eventos de primer nivel.

En paralelo a las fiestas, Molina sigue creciendo y transformándose. ¿En qué momento se encuentra la ciudad?

Estamos en un momento clave. Superamos ya los 77.000 habitantes y nos consolidamos como motor económico de la Región de Murcia. El proyecto Molina Renace 2025-2040 es nuestra hoja de ruta para regenerar espacios urbanos, atraer inversión y mejorar la calidad de vida. Tenemos más de 5.000 empresas, muchas líderes internacionales en sus sectores, y estamos duplicando nuestra capacidad industrial. Además, estamos ejecutando proyectos como la remodelación de la Plaza Teatro Vicente, la adquisición del Casino para centro multiusos, planes urbanísticos con más de 3.000 viviendas, la construcción del tercer centro de salud Molina Este, y mejoras en seguridad, accesibilidad y espacios verdes.

¿Qué mensaje quiere enviar a los molinenses en estas fiestas?

Que disfruten, que salgan a la calle, que vivan cada acto como algo suyo. Que se dejen llevar por la música, la luz y el ambiente de nuestra ciudad en estos días tan especiales. Que compartan momentos con sus familias, amigos y vecinos, y que abran las puertas a quienes nos visitan para mostrarles la hospitalidad que nos caracteriza. Estas fiestas son fruto del esfuerzo de todo un equipo de gobierno comprometido con su ciudad, y del espíritu de un pueblo que nunca deja de crecer. Son también un reconocimiento a nuestras tradiciones, a la memoria de quienes nos precedieron y a la ilusión de las nuevas generaciones. Molina de Segura es hoy una ciudad fuerte, viva y unida, y estas fiestas son la mejor prueba de ello. Este mes de septiembre tenemos la oportunidad de demostrar, una vez más, que aquí sabemos celebrar, convivir y construir juntos el futuro. ¡Les invito a ser protagonistas de nuestras fiestas patronales!