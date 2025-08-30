Las intervenciones de Urgencias y Emergencias aumentan en la costa

El Servicio Murciano de Salud (SMS), a través del Servicio de Urgencias y Emergencias 061, ha realizado desde el 1 de julio un total de 40.284 actuaciones en las zonas de costa, 1.078 más que el año pasado.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ofreció este viernes este balance en la visita al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del municipio.

Pedreño valoró «positivamente» las actuaciones específicas puestas en marcha orientadas al refuerzo de la asistencia sanitaria en las zonas costeras en la que crece su población de referencia en verano, «y que han permitido atender el aumento de la demanda asistencial producida por los desplazamientos estivales».

Además de los ocho Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estables en la zona costera de la Región - Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco-; y de las siete Unidades Móviles de Emergencias (UME) estables en Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), Torre Pacheco, La Manga-Centro y San Javier-San Pedro del Pinatar, se han previsto actuaciones específicas orientadas al refuerzo en las zonas costeras.

En el caso de Puerto de Mazarrón se ha dotado de personal médico y de enfermería todas las noches y las 24 horas en festivos.

El SUAP de Águilas se ha reforzado este verano con un médico y un enfermero más todos los días de la semana desde las 15.00 hasta las 8.00 horas del día siguiente; y domingos y festivos 24 horas.

Además, Los Alcázares cuenta con una UME compuesta por médico, enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias desde hasta el 19 de octubre. En total, son seis médicos, seis enfermeros y 12 técnicos.

También se ha reforzado el servicio en Puntas de Calnegre con una ambulancia no asistencial como apoyo al 061.

Además, en Mazarrón se cuenta con ambulancia con Soporte Vital Básico de Cruz Roja y otras tres más de Protección Civil en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares.

El Servicio de Urgencias y Emergencias 061 atiende la demanda sanitaria recibida a través de los números de marcación rápida 1-1-2, o por cualquier otro medio en la Región de Murcia, y coordina desde el Centro de Coordinador de Urgencia (CCU) todos los recursos sanitarios de urgencias y emergencias extrahospitalarios existentes.

Está integrado por 434 médicos, 449 enfermeros, 218 técnicos, 116 celadores y 46 trabajadores administrativos y no sanitarios.

Nuevo consultorio

El SMS ha reforzado la Atención Primaria en la zona norte de La Manga del Mar Menor con la puesta en marcha este verano del consultorio médico.

Este nuevo espacio ubicado en el Residencial Veneziola complementa los servicios del centro de salud de esta zona costera. Abrió sus puertas el 15 de julio y permanecerá operativo durante todo el mes de septiembre ofreciendo asistencia médica y de enfermería los lunes, martes y jueves en horario de 16.00 a 21.00 horas.

«Este dispositivo no solo mejora la Atención Primaria, sino que también refuerza la respuesta ante emergencias, optimizando los tiempos de intervención en una zona con alta demanda estival», resaltó Pedreño.

Plan Verano

La Comunidad ha destinado de forma inicial alrededor de 35 millones de euros para la reorganización y el refuerzo de la atención a los pacientes. Ello ha permitido la contratación por parte del SMS de más de 6.000 profesionales este verano para la cobertura de las vacaciones y permisos del personal en los centros sanitarios y garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región de Murcia.

Aproximadamente 200 son facultativos, y más de 4.000 personal sanitario no facultativo, de los que 2.000 son enfermeros y más de 2.000 de otras categorías como técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas o técnicos en radiodiagnóstico.