La hipersalinidad vuelve al Mar Menor y protege la recuperación de la nacra

El Mar Menor está a pocos días de superar la ‘prueba de fuego’ del verano, uno de los periodos más peligrosos para el ecosistema, debido a las altas temperaturas, que pueden favorecer los episodios de eutrofización que deriven en las temidas hipoxias. Los últimos informes de la Comunidad constatan semana tras semana que los principales parámetros se acercan a los valores habituales para esta época del año. Atrás quedó el susto de principios de julio, cuando una intensa ola de calor, y el aumento anormal de la temperatura del mar, desestabilizó la evolución de estos parámetros, especialmente la clorofila, e hizo temer lo peor.

Según el informe, la temperatura media del Mar Menor se mantiene por debajo de los 30 grados que se llegaron a registrar durante la ola de calor; en concreto se ha registrado una temperatura media de 29.41 grados entre el 11 y el 18 de agosto. Este descenso ya fue pronosticado por los expertos a raíz de las condiciones meteorológicas registradas en la segunda quincena de julio y las que se han experimentado en la primera de agosto.

Esta tendencia a la bajada de la temperatura media incide también positivamente en los datos de niveles de oxígeno y clorofila.

El nivel de clorofila sigue cayendo y registra un descenso superior al 30 por ciento y se estabiliza en 1.15 mg/m3.

En cuanto al oxígeno, el nivel se consolida ampliamente ya por encima incluso de los 6 miligramos por litro, en concreto 6.18 mg/l, a pesar de una ligera caída del 6,7 por ciento respecto a los últimos datos.

La salinidad y la nacra

El informe también refleja mejoras en otros parámetros, como transparencia y salinidad. En el caso de la salinidad, el informe refleja un dato de 44.53 PSU, lo que supone un ascenso del 0,56 por ciento y el valor más alto desde el mes de julio.

Precisamente los buenos niveles de salinidad han jugado un papel clave en reciente la recuperación de la nacra (ha triplicado su población en los últimos años). Este molusco bivalvo endémico del Mediterráneo necesita ambientes hipersalinos donde desarrollarse, entre otras cosas, porque mantiene a raya a una de sus principales amenazas: el parásito Haplosporidium pinnae, que ataca su sistema digestivo provocando la muerte. Este protozoo ha sido el principal responsable de la mortandad masiva de la nacra en el Mediterráneo, pero sólo puede desarrollarse en un estrecho margen salino, entre los 36.5 y 39.7 PSU. Por eso el Mar Menor, un ambiente hipersalino, es el refugio perfecto para la nacra común.