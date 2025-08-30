Dispositivo policial coordinado para vigilar la fiesta ilegal convocada en Isla del Ciervo

La convocatoria en redes sociales a la fiesta que se celebrará este sábado en Isla Plana, un área catalogada como Zona de Conservación Prioritaria, ha hecho saltar las alarmas y este viernes se han reunido, por un lado, el Ayuntamiento de Cartagena y, por el otro, la Delegación del Gobierno y Capitanía Marítima, para abordar el asunto y establecer un dispositivo policial. Cabe destacar que la Delegación y Capitanía Marítima también estaban invitadas a la reunión del Consistorio cartagenero, aunque no han acudido a la cita, como señala el propio Ayuntamiento en un comunicado.

En la ciudad portuaria se ha decidido que la Policía Local, agentes medioambientales del área de Patrimonio Natural de la Comunidad y efectivos de Protección Civil participarán en un operativo especial de vigilancia. "Esta actuación surge en respuesta al efecto llamada que ha provocado la convocatoria de una fiesta en el entorno de la isla del ciervo, un espacio protegido y que tenemos que preservar, de ahí este dispositivo de seguridad", explicó José Ramón Llorca, concejal de Seguridad Ciudadana, durante la reunión, celebrada en el Palacio Consistorial.

El objetivo principal de esta actuación es evitar el fondeo ilegal de embarcaciones, una práctica que incumple la legislación ambiental y que podría causar daños en los fondos de este espacio natural protegido. El dispositivo extraordinario tendrá un carácter de vigilancia, con el fin de recopilar información y documentar las posibles infracciones para, posteriormente, trasladar los datos a la Delegación del Gobierno, que es la institución con potestad para aplicar la ley y sancionar estas conductas ilícitas.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, se ha reunido con el Capitán Marítimo, Óscar Villar, y el teniente coronel Jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Diego Mercader, para coordinar el dispositivo de vigilancia.

Guevara también ha advertido que dicha convocatoria es ilegal y que confía “en que el trabajo preventivo que Guardia Civil y Capitanía Marítima realizarán mañana disuada a las embarcaciones de concentrarse en la Isla del Ciervo, porque, en caso contrario, cualquier incumplimiento de la ley, y esto lo es, será sancionado oportunamente”, ha manifestado.

La delegada del Gobierno ha recordado que este trabajo coordinado no es algo puntual, sino que se realiza durante todo el verano y se ha traducido en setenta denuncias por fondeos ilegales desde el pasado 1 de junio y que algunas embarcaciones han llegado a precintarse.

“Por eso, celebro que otras administraciones se den cuenta ahora de que tenemos responsabilidades y competencias compartidas en el Mar Menor, y, por tanto, animo a los ayuntamientos a que controlen y vigilen sus zonas de baños y a la Comunidad Autónoma a que realice lo propio en aquellas zonas del Mar Menor declaradas de especial protección”, ha añadido.