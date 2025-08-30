Medio Ambiente
Abortada la ‘quedada’ en la isla del Ciervo
Guardia Civil y Capitanía Marítima impiden la celebración de un ‘macrobotellón’ convocado por redes en la isla, una zona del Mar Menor con especial protección
Se quedaron sin fiesta. El dispositivo integrado por Guardia Civil y Capitanía Marítima impidió este sábado la celebración de un ‘macrobotellón’ marítimo en la isla del Ciervo que había sido convocado a través de las redes sociales para celebrar el fin del verano. Un equipo de La Opinión acompañó a la patrullera de la benemérita, en la que también embarcó el propio Capitán Marítimo, Óscar Villar, que durante todo el día actuó para evitar que la concentración de barcos ilegal tuviera éxito.
«Hemos decidido no dejar fondear a nadie, por lo que cuando una embarcación se acerca les decimos que no se pueden quedar aquí», explicó Villar, quien detalló que una alta concentración de embarcaciones puede dañar a la Cymodocea que hay en las inmediaciones de la isla porque al levar el ancla arrancan y arrastran las algas. Además, la Isla del Ciervo es zona ZEPA.
Aunque la mera presencia de la patrullera de la Guardia Civil ya disuadió a muchos de los barcos que se disponían a fondear en la zona, los más osados se acercaban hasta los agentes para preguntarles: «Hasta cuándo os quedáis».
La presencia de motos acuáticas y barcos atestados de gente esperando que abandonaran su posición fue constante. Pero su olfato inequívoco de tiburones con miles de horas en la mar a sus espaldas no fallaba. La patrullera del servicio marítimo provincial se resguarda cerca de la isla del Barón para ver si se acercan. Y acierto de pleno; poco tardaron las embarcaciones que merodeaban en tomar posiciones, algunos incluso fondeando juntos. Los agentes de la benemérita y el propio Capitán Marítimo se acercan para indicarles que deben abandonar la zona. Por la mañana dispersaron a 23 barcos y a ocho por la tarde.
Además de los daños al Mar Menor, una ‘rave marítima’ de este tipo es un peligro para la seguridad, teniendo en cuenta que las motos de agua no pueden navegar de noche y que conducir un barco después de haber bebido es igual de peligroso que un coche, hizo hincaipié el sargento al mando de la patrullera. También dispersaron a varias embarcaciones agentes de la Policía Local desplazados en motos de agua a la zona, donde se encontraban agentes medioambientales de la Comunidad.
Cabe recordar que este viernes la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, señaló que el trabajo coordinado de este sábado no es puntual, sino que se realiza durante todo el verano y se ha traducido en setenta denuncias por fondeos ilegales e incluso precinto de embarcaciones.
