La vivienda, la financiación y el hachazo al Trasvase, prioridades del nuevo curso

El verano se acaba y el nuevo curso político ya se deja ver en el horizonte, con una agenda cargada de asuntos de extrema importancia para el Gobierno regional.

Una de las grandes prioridades para el Ejecutivo de Fernando López Miras será la vivienda, que «sin duda va a marcar nuestra hoja de ruta y nuestra agenda política». Tras destacar que se trata de un gran problema en toda España que el Gobierno central no ha sabido abordar, Miras aseguró que desde la Región de Murcia, «dentro de nuestras competencias vamos a hacer lo que sea necesario para que «poner más vivienda a disposición de todos los murcianos, especialmente de aquellos jóvenes que están viendo cómo sus proyectos de vida se ven frustrados porque no pueden adquirir esa independencia, esa emancipación que tanto desean».

En este sentido, anunció que en pocas semanas verá la luz el nuevo decreto de ‘Vivienda Asequible de la Región de Murcia’ que permitirá flexibilizar de manera excepcional, transitoria y urgente los planes generales municipales de ordenación (PGMO), para poder realizar edificios con viviendas asequibles, en lugar de casas adosadas, tradicionalmente más costosas en términos económicos. Con esta medida, el Ejecutivo popular espera que se amplíe notablemente la oferta de hogares para jóvenes y familias de clases medias.

Entre las medidas que recogerá la nueva normativa, recordaron fuentes autonómicas, destacan las primas de edificabilidad para aumentar la oferta de vivienda; la adecuación de locales o edificaciones con uso predominante terciario a uso residencial con destino a vivienda protegida; o la declaración de urgencia todos los trámites administrativos vinculados a la ejecución de las medidas que se incorporen al futuro decreto ley, para reducir los plazos a la mitad.

Además, cabe recordar que el Gobierno regional ha invitado a los ayuntamientos a extender las bonificaciones fiscales municipales de la vivienda protegida a la nueva ‘vivienda asequible’, con el objetivo de que se potencie su construcción.

Otra de las prioridades de la Comunidad para este nuevo curso es un viejo conocido: el injusto sistema de financiación autonómica que especialmente sufre la Región de Murcia. «Es una cuestión que afecta a todos los recursos de los que dispone el Gobierno para mantener el estado de bienestar, a la educación, la sanidad, las infraestructuras o las coberturas sociales», enumeró el jefe del Ejecutivo autonómico, que lamentó que su reforma siga parada y bloqueada desde el año 2014.

En este punto cabe destacar que, según los últimos datos oficiales, los relativos al año 2023, la brecha de la financiación por habitante entre la comunidad peor financiada, Murcia, y la mejor, Cantabria, marcó un nuevo récord de 957 euros. Una brecha que, por cierto, se ensancha año tras año. Los murcianos recibieron 3.120 euros por habitante en 2023, casi un 24% menos con respecto a los cántabros y cerca de un 8% menos que la media nacional.

Por su supuesto, la cuestión del agua y del inminente recorte del Trasvase Tajo-Segura (del 50% para el regadío) estará también en la hoja de ruta. En el Gobierno regional son muy conscientes de que se avecina un ‘otoño caliente’ lleno de protestas de agricultores y regantes de la Región, Alicante y Almería y harán todo lo posible por estar a la altura .

«Es un desafío que amenaza a la Región de Murcia en su conjunto, y muy particularmente a Torre Pachecoy a todo el Campo de Cartagena», advirtió Miras, que se comprometió a movilizar todos los recursos de los que dispone la Comunidad para tratar de pararlo.