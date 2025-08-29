Un tercio de los autónomos de la Región tiene ya más de 60 años

La cifra de autónomos que, año tras año, cesan su actividad por jubilación, no deja de crecer. Este 2025 serán en torno a 2.500 los trabajadores autónomos que lo harán, superando los 1.900 del año pasado. La previsión es que la tendencia siga en aumento, con un incremento que en 2026 va a rondar el 20%. Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), los autónomos de la Región que superan los 60 años ya suponen un tercio del total. Son datos que reflejan la falta de relevo generacional y el desequilibrio que se está produciendo entre cotizantes y jubilados.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, advierte de los peligros que puede suponer esta dinámica para el sistema: «En la Región de Murcia vamos a tener problemas que van a hacer que el sistema empiece a sufrir riesgos de supervivencia desde el punto de vista del equilibrio. Tenemos ante nosotros un cambio total del perfil de los autónomos. La Región es la tercera comunidad con el tejido productivo más envejecido de España, y eso va a hacer que en cinco años tengamos graves problemas estructurales en el mundo del trabajo autónomo», afirma.

Baja natalidad

La tendencia descendente de la natalidad, y la consecuente falta de reemplazo laboral, está muy relacionada con la despoblación, siendo aquellos municipios rurales y envejecidos los primeros que van a sufrir las consecuencias de la falta de jóvenes que hereden el trabajo: «Quitando las grandes ciudades como Murcia o Cartagena, las que tienen menos de 20.000 o 30.000 habitantes son las que más necesitan el relevo generacional. Ya ni hablamos de lo que puede suponer para el ámbito más ruralizado. Poblaciones de menos de 10.000 habitantes van a sufrir tremendamente porque tienen los índices de envejecimiento poblacional más alto», afirma Abad.

Por otro lado, las consecuencias de la falta de relevo generacional están siendo más acentuadas en unos sectores que en otros: «Las profesiones tradicionales como la fontanería, electricidad, calefacción, soldadura o carpintería son las que más van a sufrir», afirma el presidente de UPTA.

A nivel nacional, según datos estadísticos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en julio de 2025, existen más de 1.348.000 autónomos pensionistas de jubilación en activo, con una pensión media cuya cuantía alcanza los 1.009,61 €/mes frente a la cuantía media de la pensión de jubilación mensual en el RETA en 2024 que era de 962,78 €/mes, lo que representa un incremento del 4,64% en cuanto al gasto en pensiones de jubilación en el RETA.

En 2024 se produjeron más de 60.000 nuevas jubilaciones de personas trabajadoras autónomas que estaban adscritas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA); de estas, 22.905 se generaron entre los meses de enero y mayo de ese mismo año. Si comparamos estos datos con las altas iniciales de pensiones de jubilación generadas en el RETA en el mismo periodo del año 2025, las estadísticas arrojan una cifra de 26.526; es decir, en tan sólo 5 meses, las altas iniciales de pensiones de jubilación en el RETA han crecido más de un 13%.

El RETA presenta un envejecimiento más acelerado que otros regímenes de la Seguridad Social, debido a la estructura demográfica y las características propias del colectivo. Los autónomos, en su mayoría, están activos a edades más avanzadas y dependen casi exclusivamente de la pensión de jubilación, ya que tienen más dificultades para acceder a otras prestaciones sociales como la incapacidad permanente o el cese de actividad.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, indica que «si no se produce próximamente un cambio estructural en las políticas de renovación del colectivo autónomo, el sistema podría sufrir un importante desequilibrio entre los cotizantes activos y los pensionistas. Es necesario formular y ejecutar un importante Plan Nacional de Relevo Generacional que venga a equilibrar el tambaleo que podría, a medio plazo, sufrir nuestro sistema».