La Región registró una docena de asesinatos en los seis primeros meses de 2025

Son más en realidad, porque solo en agosto, mes que está a punto de terminar, ha habido dos crímenes: el de Cabezo de Torres y el del preso que degolló a su compañero

Un agente en uno de los escenarios del crimen: este, el de Sangonera.

Un agente en uno de los escenarios del crimen: este, el de Sangonera. / Juan Carlos Caval

Ana Lucas

Ana Lucas

Año negro en lo que a crímenes se refiere en la Región. Los homicidios han aumentado en la comunidad murciana un tercio interanual en el primer semestre de 2025 y las violaciones, un cuarto, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que detalla que en términos absolutos son 12 asesinatos, por las 9 entre enero y junio de 2024, y 75 agresiones sexuales con penetración, por las 60 del mismo período del año pasado.

Son más en realidad, porque solo en agosto, mes que está a punto de terminar, ha habido dos crímenes: el de Cabezo de Torres, donde en un piso fue descubierto un cadáver degollado y en descomposición, y el del preso que degolló a su compañero con una lata. Y en julio, mes que tampoco sale en esta estadística, otro: el de Felipe Hernández, en su tienda de Molina de Segura, a manos, presuntamente, de su primogénito.

Bajan los delitos

36.287. Es la cifra total de ilícitos que, según el departamento de Marlaska, se cometieron en la Comunidad murciana en los seis primeros meses del presente año. Son menos que en el mismo periodo de 2024, cuando quedaron registrado 37.323 delitos.

Los intentos de homicidio se incrementan un 12,2 % al pasar de 41 a 46, el resto de delitos sexuales cae un 13,1%, de 329 a 286, y los robos con violencia e intimidación suben un 3,4, de 1.033 a 1.068, mientas lo que se realizan con fuerza bajan un 15,5, de 2.593 a 2.510.

También caen los hurtos, un 5,2%, de 8,172 a 7.746, y los robos de vehículos, un 11,7 %, de 463 a 409, mientras que los ilícitos por tráfico de drogas se incrementan un 2,7 %, de 299 a 307.

La Región se opone a la condonación de 3.300 millones de deuda: "Está hecha a medida del independentismo"

La Región registró una docena de asesinatos en los seis primeros meses de 2025

Convocado otro macrobotellón en la protegida Isla del Ciervo

La Región arranca la vuelta al cole con más de 320.000 plazas de alumnos y aún con 78 barracones

Dos banderas rojas y nueve amarillas este viernes en las playas de la Región

Nacen las primeras tortugas bobas del nido de Calblanque

Claves para volver a la rutina con inteligencia tras las vacaciones

Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región

