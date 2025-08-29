La Región se opone pero no cierra la puerta a la condonación de 3,3 millones de deuda

La Región de Murcia, "en principio, no se acogerá" a la condonación parcial de la deuda por parte del Gobierno central a las diversas autonomías, una medida que, para la Comunidad, supondría una quita de unos 3.3 millones de euros, según detallaron fuentes de la Consejería Economía y Hacienda a esta Redacción.

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión del próximo martes, 2 de septiembre, la condonación parcial de las deudas acumuladas en las comunidades autónomas. Aunque, tras la prevista aprobación del anteproyecto de ley en Consejo, el texto se remitiría a las Cortes Generales para continuar su recorrido parlamentario.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes la futura aprobación del proyecto de ley impulsado por su departamento para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades del país.

Pero, en el mes de febrero, el departamento que dirige María Jesús Montero explicó que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento. Por lo que la aplicación de esta condonación en la Región, en principio, no saldría adelante.

"Un parche"

Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.

Este fue el motivo al que aludió el presidente murciano, Fernando López Miras, para mostrar su rechazo a esta medida, a la que calificó de "un parche" y "un engaño". Además, Miras reprochó que otros territorios se lleven porcentajes más elevados, como Andalucía (47%), Canarias (50%) y Asturias (37%). A su juicio, "la quita de la deuda es un acuerdo entre los separatistas y el PSOE y no lo vamos a permitir".

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero, el Gobierno consiguió sacar adelante esta propuesta gracias al voto favorable de las comunidades del PSOE, mientras que las regiones del PP se levantaron de la reunión y no llegaron a votar este asunto.

Al igual que Murcia, otras autonomías gobernadas por el Partido Popular criticaron esta propuesta, pero el Gobierno entendió este 'plante' de las comunidades del PP como una abstención, por lo que creen que no llegaron a votar directamente que no a esta propuesta porque, bajo su punto de vista, finalmente se acabarán acogiendo a ella si sale adelante y aunque la critiquen.

Aunque la metodología seguida para determinar la cantidad a condonar ya intenta "corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios", aclaró Montero en su momento, al establecer una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media de la deuda condonada sobre el total, que es del 19,3%.

Datos por autonomías

La vicepresidenta remarcó, durante su visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla, subrayó que "la comunidad autónoma que más se beneficia" de esa iniciativa "es Andalucía", ya que el Estado prevé asumir 18.791 millones de euros de su deuda.

Al hilo, Montero denunció que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "mintió" respecto a esta iniciativa, ya que "dijo que se iba a condonar en mayor medida la deuda de Cataluña, y que a Andalucía se le iban a dar migajas", cuando "por supuesto" que desde el Gobierno quieren dar "un trato equitativo en todos los territorios, y es Andalucía la que más se beneficia de la condonación de la deuda", insistió la ministra.

Andalucía y Cataluña --con una condonación de 17.104 millones de euros de deuda-- serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

"No por el no"

La también secretaria general del PSOE criticó que Moreno sigue manifestándose en contra de esa iniciativa pese a que "no tiene argumentos para renunciar a esa condonación de la deuda".

"Eso no se entiende, y es algo que realmente responde al criterio de 'Génova' --ha añadido en alusión a la dirección nacional del PP-- y al 'no por el no', porque (los 'populares') están poniendo permanentemente chinas en el camino, aunque sea tirarse las piedras en su propio tejado", remarcó la ministra.

La titular de Hacienda añadió en ese punto que espera que "se recapacite una vez que se apruebe esta ley", y se ha declarado "casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma, también Andalucía, no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro".