La Región busca posicionarse como destino gastronómico preferente

Desplegar en el último cuatrimestre de 2025 una «intensa agenda de acciones promocionales» para continuar impulsando el posicionamiento de la Región de Murcia como destino gastronómico de referencia. Ese es el objetivo del Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

Así, la Comunidad estará presente un año más en la feria Alicante Gastronómica del 3 al 6 de octubre, uno de los eventos más relevantes del sector, que en su última edición superó los 78.000 visitantes, con más de 250 expositores y 7.500 profesionales acreditados.

El estand regional, galardonado el pasado año como el mejor institucional de más de 40 metros cuadrados, acogerá showcookings, catas y degustaciones y dará protagonismo a cocineros cuyos establecimientos están adheridos al sello ‘1.001 Sabores’, mostrando así lo mejor del producto y la creatividad de la cocina regional.

Del 6 al 8 de octubre, la Región también participará en la próxima edición de San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos culinarios más importantes de Europa, que en 2024 reunió a cerca de 15.000 asistentes, más de 1.300 congresistas y 400 periodistas acreditados.

El espacio regional en el Palacio Kursaal ofrecerá degustaciones, catas y demostraciones en directo de la mano de chefs y pasteleros regionales. Además, la presencia de los ‘1.001 Sabores’ en esta cita se completará con tres ponencias oficiales: una en el auditorio principal y dos en la sala Muka, reforzando así la visibilidad del talento gastronómico de la Región tanto en el plano nacional como internacional.

Además de las acciones promocionales, la Comunidad desarrollará otras de formación y cualificación profesional dirigidas al sector regional. En octubre se celebrará la segunda edición del Campus Gastronómico Talento Joven, un proyecto pionero en España que reunirá a los mejores estudiantes de hostelería con chefs de reconocido prestigio nacional.