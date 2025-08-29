PSOE y Podemos tachan de "propaganda" la nueva estrategia de seguridad de López Miras

Los partidos de la oposición acogieron el anuncio sobre la nueva estrategia de seguridad y convivencia del presidente regional, Fernando López Miras, entre el escepticismo de PSOE y Podemos, y la reivindicación de Vox, quien se atribuye buena parte de las medidas que se pondrán en marcha.

Para el diputado del PSOE en la Asamblea Regional, Fernando Moreno, todo lo anunciado es pura propaganda. «López Miras intenta lavar su imagen tras un verano desastroso en el que ha quedado por los suelos por la aprobación de los presupuestos del odio junto a Vox, los disturbios de Torre Pacheco y el escándalo de Jumilla», señala el diputado socialista, quien sostiene que los populares no dejan de anunciar planes y estrategias «que nunca cumplen. Su único objetivo es lograr un titular y una foto; después, todo queda guardado en un cajón».

Desde el PSOE recuerdan además que el Gobierno del PP recortó el presupuesto destinado al Programa de Ayuda a las Policías Locales de los municipios de la Región, «a pesar de que la Comunidad ha recibido estos años del Gobierno de España la mayor cantidad de recursos de su historia». En este sentido, Moreno detalla que en 2026 el presupuesto para este ámbito era de 25 millones de euros. Sin embargo, los presupuestos regionales de este año contemplan únicamente 15,5 millones de euros. «Es decir, casi 10 millones menos que hace 20 años», concluye Moreno.

En cuanto al 112, la única medida del PP, advierte, ha sido su privatización, «con consecuencias desastrosas para la calidad del servicio», como la falta de personal y de medios, «provocando graves problemas de atención ciudadana: caídas del sistema y llamadas sin atender en situaciones de alta demanda», algo que calificó como una «absoluta negligencia».

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, junto al presidente provincial, José Ángel Antelo. / Vox

Por su parte, Vox reprochó al Gobierno de López Miras que haya tardado «más de dos años en anunciar la puesta en marcha de lo que ya anunció en su día José Ángel Antelo como vicepresidente del Gobierno: la apuesta por la seguridad, por nuestras policías locales, por la coordinación entre las distintas policías de todos los municipios y por el necesario incremento y mejora de recursos y de la dotación de personal». Desde Vox afirman que todas estas medidas en las plantillas de la Región se deben «al acuerdo de gobierno implementado en su día por Vox y el PP». Así lo aseguró ayer el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, quien sostiene que la situación actual es «insostenible» y que la Región de Murcia «vive un escenario de inseguridad desconocido hasta ahora, en el que nuestros niños no pueden jugar tranquilos en los parques y nuestros ancianos no pueden pasear por sus municipios porque los apalean».

Por su parte, el secretario de Comunicación de Podemos,Víctor Egío señala que le parece «muy desafortunado» que se haya elegido Torre Pacheco para la presentación de este plan, «como si el problema en este municipio hubiera sido la seguridad ciudadana, cuando lo que se produjo en julio fue una cacería racista promovida por la ultraderecha. Una cacería que López Miras sigue sin llamar por su nombre y sin condenar por no molestar a sus amigos de Vox».

En lo que respecta al plan, indicó que nadie puede oponerse a que la policía municipal cuente con más medios, «pero mucho nos tenemos que esto se quedará en un anuncio vacío».

Por último, Egío llamó la atención sobre el estado en el que se encuentran actualmente las policías municipales en la Región: sin plantilla suficiente para cubrir vacantes y festivos y con un parque móvil obsoleto, «pero LópezMiras prefiere hacerse una foto con pistolas táser que trabajar para cubrir las necesidades más básicas de nuestros agentes».