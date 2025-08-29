Nacen las primeras tortugas bobas del nido de Calblanque

Los primeros ejemplares de tortugas bobas localizados en el nido del Parque Regional de Calblanque a mediados de julio han comenzado a salir del huevo. Así lo ha confirmado este viernes el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a través de su la red social X. "Los esfuerzos por su cuidado y protección finalmente han dado sus frutos" ha asegurado Miras, que añade que "pronto nadarán en libertad".

La Región de Murcia se consolida así como ‘Territorio Tortuga’ un verano más. La localización de este nido se produjo el pasado 13 de julio, cuando agentes medioambientales, tras ser alertados por un particular, procedieron al acotamiento provisional de la puesta, formada por 75 huevos. En ese momento se tomó la decisión de colocar el nido en otra zona más segura del Parque Regional.

Desde la Comunidad recuerdan que este sería ya el tercer año consecutivo de anidación en Calblanque, que se sitúa como un punto estratégico para la reproducción de esta especie amenazada. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en el Parque Regional de Calblanque confluyen un conjunto de circunstancias muy favorables para la tortuga boba como la situación de las playas y la baja luminosidad.

En la Región se localizaron nidos ya en 2019 y 2020, que supusieron el nacimiento de 21 y 46 tortugas bobas, respectivamente. El pasado año, en la playa de El Pedruchillo, también se produjo una puesta que finalmente llevó a la eclosión de 93 ejemplares, de los que ya se han devuelto al mar 60 en este mes de julio.

Vázquez también destacó la liberación de 222 ejemplares en los últimos diez años, sumando tanto las nacidas en el litoral regional y las recuperadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle”. El consejero advirtió de que “nos hallamos en pleno periodo de nidificación” y recordó que si encontramos una tortuga desovando, un nido o un rastro, “hay que avisar de inmediato al 112 y no interferir ni molestar al animal”.

El nacimiento de 93 tortugas en la Región el pasado año se suma a las 51 que eclosionaron en 2023, lo que supone el quinto año consecutivo que se produce con éxito un nacimiento en el litoral regional.