López Miras anuncia una inversión de 120 millones en seguridad

El presidente regional, Fernando López Miras, anunció ayer la puesta en marcha del nuevo Programa de Seguridad Ciudadana Municipal 2026-2030. El objetivo de esta estrategia, según Miras, será garantizar «que la tranquilidad que disfrutamos siga siendo la seña de identidad de esta tierra hospitalaria abierta y solidaria».

La estrategia estará estructurada en tres ejes: el primero de ellos es la ‘seguridad cercana’. Para este primer eje, la Administración regional se ha comprometido a conseguir un aumento de las plantillas de las policías locales de todos los municipios de la Región de Murcia hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, 700 más que los que hay actualmente.

Para alcanzar esta meta, la Comunidad apoyará a los municipios con 120 millones de euros durante los próximos cinco años, «pero iremos más allá de aumentar las plantillas: las modernizaremos, las fortaleceremos y las uniremos para mejorar exponencialmente la coordinación entre ellas».

Cabe recordar que entre los años 2021 y 2025, se destinaron cerca de 92 millones de euros a reforzar las plantillas de policías locales y modernizar sus equipos, por lo que la nueva inversión supone un notable incremento en seguridad de 28 millones de euros.

«Sin duda, la policía local es la mas cercana al ciudadano y vamos a cooperar con los ayuntamientos para que haya más agentes con mejores medios para poder desarrollar su trabajo. Reforzaremos con ello la presencia policial en barrios, colegios y entornos comerciales», explicó el presidente autonómico tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político en Torre Pacheco. La elección de este municipio, que experimentó disturbios y una tensión creciente a mediados de julio tras la agresión de un jubilado por parte de un joven de origen magrebí, para anunciar el nuevo plan de seguridad no es casual, como el propio López Miras reconoció.

También destaca en este primer eje la futura aprobación de un decreto que regulará el uso de nuevas armas como pistolas táser y JPX. Además, se llevará a cabo un plan especial de formación específica para garantizar su uso seguro y eficaz por parte de los agentes.

El segundo eje de la estrategia es la ‘seguridad innovadora’. En este sentido, el Ejecutivo autonómico promoverá la instalación de programas de gestión policial que permitirán compartir entre todos los municipios información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales o información sobre atestados. Además, en el 112 se creará un sistema de control centralizado con todas las cámaras de vigilancia de los 45 ayuntamientos «para mejorar la coordinación y la respuesta ante hechos delictivos», destacó el presidente, que añadió que también se habilitará una sala exclusiva para toda esta red de videovigilancia.

Para el año 2030 el Gobierno regional también se ha marcado como objetivo llegar a las 20 comisarías móviles que darán cobertura comarcal en eventos de gran afluencia. «Ya en 2025 adquiriremos las tres primeras comisarías móviles», avanzó el presidente.

El tercer eje la estrategia autonómica es la ‘seguridad compartida’. «La cooperación tiene que ser una herramienta eficaz y para ello vamos a promover la firma de convenios entre ayuntamientos para que agentes de un municipio puedan prestar servicio de forma puntual en otro y ante situaciones extraordinarias», explicó López Miras. Igualmente, la Comunidad promoverá proyectos de seguridad innovadores para aquellas localidades con menos de 50 000 habitantes a través de convocatorias de concurrencia competitiva.

Miras quiso dejar claro que esta estrategia no es un plan cerrado, sino que se irá ampliando progresivamente. «Lo hacemos con las competencias que tenemos a nuestro alcance, destinamos más fondos a los ayuntamientos para que dispongan de más policías locales y de más medios con el fin de que sus vecinos puedan vivir con más seguridad y con más tranquilidad».