Las horas de limpieza viaria aumentaron en un 10 por ciento en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca anunció este jueves un balance sobre las distintas actuaciones realizadas por la entidad en el municipio, dejando patente «el incremento en la prestación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, tanto fracción resto como selectiva, concretamente un 10% desde el 2021», explicó el concejal de Limusa y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas.

«Si comparamos los años 2021 y 2024, el número total de jornadas de trabajo realizadas aumentó considerablemente, pasando de 19.798 a 21.803».

En 2025, los datos disponibles del primer semestre en todos los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos es de 10.737 jornadas, por lo que se espera que las cifras a finales de año mantengan esa tendencia, superando las 22.000 jornadas.

“El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha durante los meses de julio y agosto ha incluido el baldeo de contenedores en el centro urbano y barrios en turnos de lunes a viernes durante el mes de julio, así como 18 servicios de baldeo en calles y plazas. Y se han retirado de la vía pública 196.740 kilos de voluminosos sin previo aviso, entre los que se incluyen 926 colchones", detallo el edil.

El fregado de los contenedores ha supuesto 99 actuaciones más150 fregados selectivos este verano y, entre esas zonas sensibles, se ha prestado especial atención a barrios como Los Ángeles, donde se han intensificado las labores de baldeo y mantenimiento de contenedores. En concreto, aquí se han realizado 35 acciones de limpieza integral en puntos de elevada incidencia en el mal uso de los contenedores y vertidos alegales en la zona.

También en los últimos meses se ha llevado a cabo la campaña informativa a cerca de 4.000 escolares de manera directa y a numerosos colectivos de adultos. Asimismo, este próximo mes de octubre, comenzaremos con una ronda divulgativa por todas las asociaciones de vecinos que nos soliciten participar en la campaña de concienciación.

Sanciones

“A pesar de concienciar más, primero, y limpiar más, después, la demanda vecinal, como decimos, ha precisado un aumento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la ordenanza municipal iniciándose 82 expedientes sancionadores en lo que va de año. Esta vigilancia ha sido necesaria por los efectos que estas malas acciones de unos pocos suponen para el resto de los vecinos” ha trasladado Bayonas.

Concretamente, en enero se impusieron 38 sanciones, la mayoría (31) por sacar la basura fuera del horario establecido para ello; además de por escupir, tirar residuos al suelo, tender ropa fuera de los límites de la vivienda o dejar basura fuera del contenedor.

En marzo fuero 23, volviendo a destacar el incumplimiento horario, el vertido de aceite a la calle y de escombros, así como desprenderse de muebles y enseres sin utilizar el canal municipal existente y gratuito. Y este verano, 21, entre las cuales cabría destacar el tirar la basura mezclada, cuando lo correcto es hacerlo separada en su contenedor correspondiente. De estas 21 sanciones, de nuevo han sido mayoritarias aquellas impuestas por no respetar el horario (13).