Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
La mujer, de 88 años, tenía problemas de corazón y anemia
Josefa Martínez, la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en la Región de Murcia, falleció el jueves a los 88 años de edad.
La mujer, que recibió en marzo a La Opinión en la residencia de San Pedro del Pinatar en la que vivía, recordaba "con mucho orgullo" aquel 27 de diciembre de 2020, cuando le pincharon entre vítores, aplausos y flashes.
Josefa tenía problemas de corazón y anemia, pero también cuatro "soles" de los que presumía: sus cuatro hijos, todos varones.
Fue el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, el que compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento, acompañada de una imagen en la que aparece el propio Miras junto a Josefa durante una de las visitas que el presidente hizo a la residencia.
"Pocas personas contagiaban tanta alegría y ganas de vivir como lo hacía Josefa. Hoy nos ha dejado la primera persona vacunada por COVID en la Región de Murcia y, con ella, se ha llevado un trocito del corazón de todos los que la conocimos. Todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares. Descanse en paz", compartió el líder del Ejecutivo regional.
Para Josefa, López Miras era "como otro hijo" desde que se vacunó y el presidente fue a verla. "Yo estaba a un lado y él en otro, y me decía: ‘Josefa, ¿cómo estás?’ Y yo estaba muy bien. Después de eso, vino otra vez. Me dijo que vendría, y lo hizo. Llegó a mi lado y dijo: ‘¡Ay, mi Josefa!’", recordaba en la residencia.
Josefa ha fallecido cerca de cinco años después de aquella inoculación histórica.
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre