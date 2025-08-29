Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región

Josefa Martínez, la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en la Región de Murcia, falleció el jueves a los 88 años de edad.

La mujer, que recibió en marzo a La Opinión en la residencia de San Pedro del Pinatar en la que vivía, recordaba "con mucho orgullo" aquel 27 de diciembre de 2020, cuando le pincharon entre vítores, aplausos y flashes.

Josefa tenía problemas de corazón y anemia, pero también cuatro "soles" de los que presumía: sus cuatro hijos, todos varones.

Fue el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, el que compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento, acompañada de una imagen en la que aparece el propio Miras junto a Josefa durante una de las visitas que el presidente hizo a la residencia.

"Pocas personas contagiaban tanta alegría y ganas de vivir como lo hacía Josefa. Hoy nos ha dejado la primera persona vacunada por COVID en la Región de Murcia y, con ella, se ha llevado un trocito del corazón de todos los que la conocimos. Todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares. Descanse en paz", compartió el líder del Ejecutivo regional.

Para Josefa, López Miras era "como otro hijo" desde que se vacunó y el presidente fue a verla. "Yo estaba a un lado y él en otro, y me decía: ‘Josefa, ¿cómo estás?’ Y yo estaba muy bien. Después de eso, vino otra vez. Me dijo que vendría, y lo hizo. Llegó a mi lado y dijo: ‘¡Ay, mi Josefa!’", recordaba en la residencia.

Josefa ha fallecido cerca de cinco años después de aquella inoculación histórica.