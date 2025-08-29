La compraventa de viviendas en la Región se dispara en junio

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia ha aumentado en junio un 18,9% por ciento respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el mayor incremento del país, según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado. En concreto, en la Región de Murcia, la cifra de compraventas en el sexto mes del año se ha situado en 2.807.

Por su parte, el precio de la vivienda en la comunidad ha registrado una subida interanual del 14,5%, tercer mayor tasa por autonomías, hasta los 1.215 euros por metro cuadrado.

Los datos, por otra parte, dan cuenta de que la Región ocupa la octava posición en lo que respecta al aumento de la superficie media de las viviendas, que ha sido del 1,7%, hasta alcanzar los 111 metros cuadrados.

Préstamos hipotecarios

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de un inmueble en Murcia también han subido en junio un 18,5%, por encima la media nacional (16,6%), hasta los 1.060, lo que la coloca como la novena comunidad autónoma con mayor volumen.

El importe medio de los préstamos concedidos para comprar una vivienda ha sido en junio de 115.137 euros, lo que supone un incremento de la cuantía de un 14,9% con respecto al mismo mes de 2024.

Estos datos se suman al de la firma de hipotecas en la Región de Murcia, que aumentó un 60 por ciento en junio y acumula así diez meses de ascensos interanuales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, en España se ha alcanzado la cifra más alta desde hace catorce años, la que data de 2011, cuando el mercado inmobiliario aún estaba de ‘resaca’ a causa de la burbuja que había estallado tres años antes.

Además, el informe señala que en la Región de Murcia se constituyeron en junio 287 sociedades, un 31,7% más que hace un año, el segundo mayor ascenso por comunidades autónomas. El capital medio de dichas sociedades se cifra en 21.950 euros.

Alquiler para extranjeros

El 11,6% de las búsquedas de alquiler en la Región de Murcia a través de la plataforma idealista provino de ciudadanos extranjeros, según un estudio correspondiente al primer trimestre del año que revela que, de éstos, el 11% eran alemanes, el 10%, británicos, y el 9%, franceses.

En el ámbito nacional, las viviendas en alquiler anunciadas en las provincias de Baleares (29,1%), Alicante (27,4%), Málaga (25,7%) y Santa Cruz de Tenerife (21,9%) reciben un destacado interés desde el extranjero, todas por encima del 20% del total de la demanda.

De los grandes mercados residenciales, los alquileres en la provincia de Valencia (17%) son los que reciben un mayor peso de visitas foráneas, por delante de Barcelona (15,3%) y Madrid (9,1%). Alemanes, franceses y británicos son las nacionalidades más destacadas, donde también aparecen estadounidenses, italianos o portugueses.