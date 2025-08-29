Dos banderas rojas y nueve amarillas este viernes en las playas de la Región

Dos banderas rojas y nueve amarillas ondean este viernes en el litoral de la Región de Murcia.

Este 29 de agosto está prohibido el baño en dos playas de La Unión: el Lastre y Bahía.

Además, los puestos de vigilancia de otras nueve playas izan la bandera amarilla. Son las siguientes:

En Águilas: la Cabaña, Calarreona y Matalentisco

En Cartagena: Calblanque, Cala del Barco, La Azohia y San Ginés

En Mazarrón: la Pava y Castelar

Recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.

Para consultar el estado de las playas de la Comunidad en tiempo real, puedes acceder a la página web de los Servicios de Emergencias.