Verano
Dos banderas rojas y nueve amarillas este viernes en las playas de la Región
Consulta el estado de las playas en la jornada de hoy
L.O.
Dos banderas rojas y nueve amarillas ondean este viernes en el litoral de la Región de Murcia.
Este 29 de agosto está prohibido el baño en dos playas de La Unión: el Lastre y Bahía.
Además, los puestos de vigilancia de otras nueve playas izan la bandera amarilla. Son las siguientes:
- En Águilas: la Cabaña, Calarreona y Matalentisco
- En Cartagena: Calblanque, Cala del Barco, La Azohia y San Ginés
- En Mazarrón: la Pava y Castelar
Recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.
Para consultar el estado de las playas de la Comunidad en tiempo real, puedes acceder a la página web de los Servicios de Emergencias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla