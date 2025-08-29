Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Verano

Dos banderas rojas y nueve amarillas este viernes en las playas de la Región

Consulta el estado de las playas en la jornada de hoy

Archivo - Bandera roja, playa

Archivo - Bandera roja, playa / AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

L.O.

Dos banderas rojas y nueve amarillas ondean este viernes en el litoral de la Región de Murcia.

Este 29 de agosto está prohibido el baño en dos playas de La Unión: el Lastre y Bahía.

Además, los puestos de vigilancia de otras nueve playas izan la bandera amarilla. Son las siguientes:

  • En Águilas: la Cabaña, Calarreona y Matalentisco
  • En Cartagena: Calblanque, Cala del Barco, La Azohia y San Ginés
  • En Mazarrón: la Pava y Castelar

Recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.

Para consultar el estado de las playas de la Comunidad en tiempo real, puedes acceder a la página web de los Servicios de Emergencias.

La Región se opone pero no cierra la puerta a la condonación de 3,3 millones de deuda

La Región arranca la vuelta al cole con más de 320.000 plazas de alumnos y aún con 78 barracones

Convocado otro macrobotellón en la protegida Isla del Ciervo

Dos banderas rojas y nueve amarillas este viernes en las playas de la Región

Nacen las primeras tortugas bobas del nido de Calblanque

Claves para volver a la rutina con inteligencia tras las vacaciones

Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región

Los bomberos forestales de la Región preparan movilizaciones

