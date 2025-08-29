Angola, Eslovaquia y Guatemala se dan citan en el Festival de Folklore de Lorca

Lorca se convierte del 5 al 8 de septiembre en la capital mundial del folklore de la mano de Coros y Danzas Virgen de las Huertas con la celebración del Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, Festifolk Lorca 2025, que alcanza este año su trigésimo quinta edición.

En esta ocasión cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, las concejalías de Cultura y de Turismo y la Dirección General de Turismo del Gobierno de la Región de Murcia, además de numerosas empresas, contando con una verdadera variedad de grupos procedentes de Angola, Eslovaquia, Guatemala y España.

Este certamen es miembro de pleno derecho de Festifolk España (Asociación de Organizadores de Festivales Internacionales de España) y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, demostrando a lo largo de sus diferentes ediciones ser una de las manifestaciones populares más ancestrales de los pueblos del mundo: el folclore como puesta en escena de valores, costumbres, ritos, leyendas y ritmos y danzas.

Esta nueva edición cuenta con la participación de tres países invitados: Angola, representado por la Academia é Jazzy Dance Studios; el Grupo Folclórico Makovica de Eslovaquia y Guatemala por la Agrupación Folclórica Raxela; además de los anfitriones, Coros y Danzas Virgen de las Huertas, que participarán en representación de España.

Los miembros serán recibidos por parte de las autoridades en el Castillo de Lorca y la clausura tendrá lugar en el Santuario de la Virgen de las Huertas, además de realizar un desfile por las calles de la ciudad y actuar en los centros de día y residencias del municipio.

El cartel de este año es una imagen realizada por Pedro Suárez López que lleva por nombre ‘Corea’, ganadora del IX Concurso Fotográfico celebrado durante el transcurso del Festival del año pasado en la que aparece un integrante del grupo de Corea del Sur Korean Group traditional Nalmoe Bukchum, grupo participante en la pasada edición.