La Región arranca la vuelta al cole con más de 320.000 plazas de alumnos y aún con 78 barracones

La vuelta al cole arranca en la Región de Murcia con más de 320.000 plazas para alumnos, aunque aún con 78 barracones en centros educativos, en especial en la zona del Mar Menor. Así lo manifestó el consejero de Educación, Víctor Marín, en la rueda de prensa que dio en la sede de su departamento este viernes por la mañana para hablar de cómo se presenta el curso 2025-2026, que empieza "con los mayores recursos de la historia" en la Comunidad murciana, aseguró.

En concreto, el responsable autonómico de enseñanza explicó que trabajarán en los colegios e institutos murcianos más de 29.000 docentes. Los centros contarán con más de 320.000 plazas ofertadas para alumnado no universitario, aunque aún no se puede ofrecer el dato de cuántos hay matriculados, porque aún se pueden apuntar.

El consejero de Educación, Víctor Marín, en la rueda de prensa de la vuelta al cole. / Ana Lucas

Marín presumió de "la mayor oferta educativa, el mayor número de docentes y la inversión más alta destinada a garantizar una educación en igualdad de oportunidades" para abrir el curso 2025-2026. Asimismo, definió la educación como "gran palanca social".

"El sistema educativo de la Región avanza en la buena dirección", significó, con los índices de ‘éxito educativo’ en la pantalla.

"Cuando crece la escuela, crece la Región de Murcia", subrayó Marín, que dio más datos. Por ejemplo, que más del 96% de las familias logró plaza en el centro de Infantil que quiso. Desciende la ratio a 22 alumnos por aula en Infantil, "se consolida". Y la tasa de abandono ha bajado, comentó.

Doce comedores y tres centros nuevos

Doce nuevos comedores escolares (en total, más de 300 en la Comunidad). Y tres centros nuevos: uno en La Aljorra, Cartagena, otro en Librilla y otro en San Javier, "un hito", en palabras de Marín.

En concreto, Edudcación celebra que "tres nuevas grandes infraestructuras se incorporarán a partir de septiembre: el nuevo colegio de La Aljorra (Cartagena), la ampliación del IES Mar Menor (San Javier) y el nuevo colegio Sagrado Corazón de Librilla". "Estas nuevas construcciones, junto con la remodelación integral del colegio El Molinico (La Alberca-Murcia), que está en marcha, la apertura el pasado curso del pabellón de Primaria del CEIP Juan Carlos I (La Unión), la puesta en funcionamiento del nuevo pabellón de Infantil de Almendricos (Lorca) y el curso anterior del IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia) permitirán poner en funcionamiento seis nuevas infraestructuras en dos años", destacan.

Estas nuevas construcciones suponen que los barracones han bajado: hay un nueve por ciento menos que el curso anterior, calcula la Consejería. Quedan 78 en pie.

Este verano se han invertido más de 17 millones para arreglar colegios, puntualizó el consejero, que insistió en que comienza "un curso con más recursos que nunca".

"Las ayudas de comedor aumentan un 25%, llegarán a los siete millones", destacó, para añadir que "el servicio de transporte escolar funcionará desde el primer día con total normalidad". Cabe recordar que otros años ha habido incidencias en este servicio.

Más plazas gratuitas

Entre las novedades del nuevo curso, subrayan desde la Consejería, destaca el incremento de más de mil plazas gratuitas para niños de hasta 3 años, "hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas", explican.

En total, hay más de medio centenar de aulas donde se ofrecen por primera vez plazas gratuitas para niños de meses y hasta los 3 años.

Por otro lado, Educación remarca que "la bajada de ratio de 25 a 22 alumnos se hace efectiva el nuevo curso en el segundo ciclo de Educación Infantil, y se irá implantando progresivamente en cursos sucesivos en el resto de enseñanzas".

Se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, del que se benefician más de 200.000 alumnos, y las ayudas específicas al estudio para primero y segundo de Primaria, especifican.

El día 8, los peques

Los más pequeños son los primeros que vuelven a las aulas. El curso arranca el 8 de septiembre para Infantil y Primaria, mientras que los estudiantes de ESO y Bachillerato regresarán a clase el 11 de septiembre.

Además, las clases de Formación Profesional (FP) se iniciarán el 15 de septiembre y acabará el 18 de junio.

El calendario escolar para el curso 2025-2026 que publicó en junio la Consejería de Educación también detalla que las vacaciones de Navidad irán del 24 de diciembre al 6 de enero, Día de Reyes, y las de Semana Santa del 30 de marzo al 6 de abril.