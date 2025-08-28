Vox exige llevar ante la justicia «el atropello» del reparto de menores

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha exigido al Gobierno autonómico que «dé la batalla judicial» en España y Europa contra «el atropello que supone el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas». Antelo ha reiterado que hay que «devolverlos a sus países de origen, a su ambiente familiar y con sus padres. Y a aquellos que no lo sean, devolverlos igualmente a sus países y evitar que sigan llegando».

A su vez, ha citado a Italia como ejemplo, puesto que según sus palabras la llegada de inmigrantes «ha bajado casi un 70 % porque todos los que entran son devueltos y saben que no van a tener acceso a las ayudas sociales». Sin embargo, «en España no para de aumentar su llegada», por lo que ha reclamado al PP que ponga en marcha «los convenios con los países de origen, como recoge el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería». Desde Vox «hemos puesto recursos, por primera vez en la historia, en los Presupuestos regionales para que aquellos inmigrantes ilegales que han sido estafados por mafias o por ONGs colaboradoras puedan regresar a su país».

«Una cuestión de racismo»

La portavoz del grupo parlamentario Mixto (Podemos-IU/V-AV) en la Asamblea Regional, María Marín, aseguró este miércoles, en relación al reparto de menores migrantes entre las comunidades, que cualquier polémica relativa a este tema «es una cuestión de racismo». Mencionó Marín que al inicio de la guerra de Ucrania se acogieron en pocos meses a «60.000 menores sin que hubiera ningún problema», por lo que «podemos acoger perfectamente a los 2.000 niños africanos que ahora mismo malviven hacinados en Canarias y no aplicar un doble rasero». La diputada de Podemos advirtió que estarán «muy pendientes» de que los menores que lleguen a la Región «reciban un trato digno y tengan las mismas oportunidades que cualquier otro menor desamparado». Marín reprochó al PP y a Vox que «utilicen a menores para que no se hable de los verdaderos problemas de esta tierra».