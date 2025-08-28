Ribera Hospital de Molina recibe un reconocimiento por su labor solidaria en África
La Fundación Itara destaca su apoyo en la provisión de recursos médicos, formación de personal local y envío de material sanitario a zonas necesitadas
Ribera Hospital de Molina, gestionado por el grupo sanitario Ribera, ha sido galardonado con un reconocimiento por parte de la Fundación Itara, en agradecimiento a su constante colaboración en proyectos de asistencia sanitaria desarrollados en diversos países africanos.
Durante el acto de entrega se destacó el compromiso del hospital con la salud global y la solidaridad internacional. En particular, se valoró su apoyo en la provisión de recursos médicos, formación de personal local y envío de material sanitario a zonas especialmente necesitadas del continente africano.
El director gerente de Ribera Hospital de Molina, Pedro Hernández, fue el encargado de recoger la distinción en nombre del centro. «Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la salud como un derecho universal. Es un honor poder contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en lugares donde más se necesita», declaró el director del hospital Pedro Hernández.
La colaboración con la Fundación Itara forma parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa de Ribera Hospital de Molina, que apuesta por un modelo de salud responsable, sostenible y solidario más allá de sus fronteras.
Con este reconocimiento, Ribera Hospital de Molina refuerza su papel como entidad sanitaria comprometida con la cooperación internacional y la mejora de la salud global.
Donación de mesas quirúrgicas
Anteriormente, Ribera Hospital de Molina donó dos mesas quirúrgicas a la ONG Itara, contribuyendo directamente al trabajo que desarrolla en hospitales y centros de salud en países del África subsahariana, donde realiza intervenciones médicas y quirúrgicas a personas sin acceso a una atención sanitaria adecuada.
La donación forma parte del firme compromiso del hospital con la sostenibilidad, la reutilización de equipamiento sanitario en buen estado y, especialmente, con la cooperación internacional en el ámbito de la salud.
Desde la ONG Itara, que colabora desde hace años en proyectos sanitarios en África, han agradecido la implicación de Ribera Hospital de Molina y han destacado la importancia de disponer de material médico en condiciones óptimas para poder realizar cirugías seguras y eficaces.
Con esta iniciativa solidaria, el centro hospitalario reafirma su compromiso con la salud global, apoyando a entidades que trabajan sobre el terreno para reducir la desigualdad sanitaria en el mundo.
