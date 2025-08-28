La Región presumirá en Hong Kong de sus frutas y hortalizas

La Región de Murcia estará presente, un año más, en la nueva edición de la feria Asia Fruit Logistica de Hong Kong para ofrecer a importadores llegados de todo el mundo «el sabor, la innovación y la calidad de sus mejores frutas y hortalizas», destacó ayer la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

«Hablamos de una cita marcada en el calendario de nuestros productores y exportadores, que ofrece la oportunidad de mantener encuentros comerciales con importadores de Hong Kong, pero también llegados de otros puntos de Asia y del resto del mundo», explicó la consejera.

En concreto, este año serán nueve las empresas y organizaciones presentes en la decimoctava edición de la feria, que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en el recinto Asia World Expo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. En total, contarán con un espacio expositivo que ronda los 80 metros cuadrados.

La consejera explicó que durante la estancia en Hong Kong llevaremos a cabo una intensa agenda institucional que nos permitirá reunirnos con el cónsul general de España en Hong Kong-Macao, Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal, con representantes de la Cámara de Comercio de Hong Kong, con el embajador de la UE en Hong Kong o con el agregado de Agricultura de la Embajada de España en China.

Las empresas y organizaciones de la Región de Murcia que estarán presentes en Asia Fruit Logística son Moyca, Distinet, Frutas Torero, Itum, Grupo Paloma, Hortiberia, AM Fresh, Apoexpa y Proexport, «y junto a ellas estará, como siempre, el Gobierno regional, respaldando su labor y contribuyendo al incremento de las exportaciones de nuestros productos fuera de nuestras fronteras».

Tercera potencia nacional

Murcia se consolida como la tercera comunidad exportadora de frutas y hortalizas en España, sólo superada por Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En concreto, según datos ofrecidos ayer por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, durante el primer semestre del año, el 17,3 por ciento de todas las ventas de frutas y hortalizas de España al mundo fueron murcianas, a poco más de 7 puntos de la Comunidad Valenciana, pero muy lejos de Andalucía cuyo porcentaje alcanza ya el 41 por ciento.