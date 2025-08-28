Casi toda la Región amanece este jueves con una calidad del aire muy desfavorable

La calidad del aire en la Región empeora este jueves. Tras la jornada de ayer, en la que Lorca, Jumilla y Caravaca de la Cruz experimentaron niveles muy desfavorables de calidad del aire, esta mañana esa circunstancia se ha expandido a casi toda la Comunidad: únicamente las estaciones ubicadas en el Campo de Cartagena registran valores por debajo de 100μg/m3 de partículas de PM10.

La causante de estos niveles tan elevados de PM10 sería una intrusión de polvo sahariano que lleva afectando a la Región desde el martes. El caso de Lorca es el más destacable, pues este es el tercer día consecutivo en el que la calidad del aire de la zona es muy desfavorable, llegando a alcanzar hoy los 139μg/m3 de PM10.

No obstante, tampoco es óptima la calidad del aire marcada en las estaciones de la Aljorra, Alumbres, Escombreras o Mompeán (las cuatro que no han alcanzado niveles tan elevados de contaminación), pues presentan igualmente un índice desfavorable.

Mapa representativo del índice de calidad del aire en la Región este jueves. / L.O.

Esto quiere decir que todo el territorio regional se encuentra entre los índices 4 (desfavorable) y 5 (muy desfavorable) de calidad del aire por el exceso de partículas PM10. Solo hay un índice de peor calidad que los que se registran hoy en la Comunidad: el extremadamente desfavorable.

¿Qué son las PM10?

Las PM10, causantes de la mala calidad del aire en la Región estos últimos días, son partículas en suspensión que se encuentran en la atmósfera de forma natural, pero que, además, pueden encontrarse en el polvo, el polen, el hollín, las cenizas y el cemento, entre otros compuestos. Es por esto que la actividad humana puede provocar que los niveles de esta partícula en el aire aumenten y sean peligrosos, especialmente para personas vulnerables y/o con problemas respiratorios.

Aunque en esta ocasión es la intrusión de polvo sahariano la causa principal de que se hayan disparado los valores de esta partícula, la construcción, la quema de combustibles, los incendios y la circulación (especialmente por caminos sin pavimentar) son algunas de las actividades diarias que generan humo o polvo y que, por tanto, hacen incrementar la cantidad de PM10 en la atmósfera.

Dado que son muy pequeñas, estas partículas pueden introducirse en las vías respiratorias y quedarse en la nariz, la tráquea y los bronquios, dificultando la respiración y pudiendo provocar también irritación y tos.

Recomendaciones ante este fenómeno

El pasado miércoles, después de que se activara la alerta de nivel 3 en el municipio por mala calidad del aire, el Ayuntamiento de Lorca compartió una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía cuando ocurra este fenómeno:

No realizar ejercicio físico y/o deporte intenso al aire libre

y/o deporte intenso al aire libre El uso de la mascarilla FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario

como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético

y edificios públicos, minimizando así el consumo energético El uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos

y la para los desplazamientos Usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad

en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad Bajada de la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético

de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético Apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando

y los aparatos que no se estén utilizando Evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas

Evitar desplazamientos largos para personas con problemas respiratorios

Este jueves, estos consejos pueden ser aplicados en toda la Región.