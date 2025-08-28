Murcia, en el ‘top 10’ nacional de viviendas nuevas sin vender

La Región de Murcia cuenta con más de 17.500 viviendas de nueva construcción que todavía no se han vendido, según los datos más recientes del Ministerio de Vivienda, recogidos en el informe sobre el stock de vivienda nueva de 2024.

Este dato representa una caída de más del 6,5 por ciento respecto a la cifra registrada el año anterior, cuando el total de viviendas sin vender ascendía a más de 19.000 inmuebles.

Aunque este stock "no existe" para José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm). Blázquez explicó que "la vivienda disponible en las zonas de demanda ya está vendida" y que los inmuebles por vender "o están en unas condiciones lamentables o están desubicados".

La Región cuenta con un stock disponible de 17.500 inmuebles 2.000 menos que en 2023

El informe del Ministerio de Vivienda sitúa a Murcia como la novena provincia del país con mayor porcentaje de vivienda nueva sin vender, calculada respecto al parque total de viviendas a nivel nacional, con un 3,86 por ciento.

También ‘lideran’ la clasificación otras provincias de la costa mediterránea, como las vecinas Alicante y Almería

En el mismo ranking también se encuentran, en el ‘top 3’, la vecina provincia de Alicante y, en el puesto número 11, la también colindante Almería. Y es que el mismo estudio indica que las provincias con mayor stock disponible sobre el stock nacional se sitúan en la costa mediterránea, así como en otras localidades del interior como Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Stock por comunidades

En concreto, el stock acumulado de viviendas de nueva construcción sin vender en la Región es de 17.589 y registra así una caída de más del 6,5 por ciento respecto a 2023, al igual que la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Aunque la bajada es aún mayor en provincias como Álava (22,2 %), Huelva (63,6 %) y Guadalajara, con una bajada que llega al 91 %.

En las antípodas se encuentran Madrid, Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y Castilla y León, comunidades en las que el stock acumulado ha aumentado. Aunque cabe destacar que la mitad del stock acumulado a nivel nacional se concentra en tan solo tres comunidades: Andalucía, Valencia y Cataluña.

En cuanto a Murcia, las viviendas nuevas sin vender suponen un 2,06 % del parque total de vivienda regional y han registrado una bajada de casi 2.000 inmuebles respecto a 2023, cuando representaban un 8,58 % del total de inmuebles disponibles para su compra.

Y el total nacional asciende a 455.280 viviendas nuevas sin vender, con un ligero aumento respecto a 2023, cuando se registraron 447.691 inmuebles.

La cifra más alta data de 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se contabilizaron casi 650.000 viviendas, dato que se estabilizó a partir de 2016 -cuando bajó de 500.000 por primera vez desde el estallido- y, desde 2018, se ha mantenido en torno a las 450.000.