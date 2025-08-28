Moyca refuerza su compromiso con la inclusión laboral con la integración de 18 personas con discapacidad

Moyca, empresa especializada en uva de mesa sin semillas, ha reforzado su compromiso con la inclusión laboral con la integración de 18 personas con discapacidad en su almacén de Archena, donde están desempeñando labores de manipulado y envasado de fruta con motivo de la campaña 2025.

Esta incorporación se suma al resto de acciones en esta línea desarrolladas por Moyca, que desde su fundación tiene como uno de sus objetivos promover la inclusión sociolaboral de diferentes colectivos e incentivar una sociedad más justa e igualitaria. En este caso, la iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de Moyca con Aura CEE y Yohumanize, dos centros especiales de empleo que operan en la Región de Murcia.

Con motivo de esta incorporación, Moyca recibió la visita de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien realizó una visita por las instalaciones de la firma en el municipio en compañía de su CEO, Antonio Domene.

Durante el acto, Antonio Domene resaltó el valor que tiene la unión de estas 18 personas a la campaña 2025. «En Moyca creemos que la diversidad es una fortaleza, porque el verdadero progreso empresarial pasa por generar oportunidades para todas las personas», indicó.

Por último, Fernández valoró a Moyca como «un ejemplo de responsabilidad social empresarial. Agradecemos su apuesta decidida por la integración laboral de personas con discapacidad, contribuyendo así a construir una Archena más justa, inclusiva e igualitaria. Empresas como esta demuestran que el crecimiento económico puede y debe ir acompañado de valores humanos».

Campaña 2025

Las labores que estas 18 personas están desarrollando forman parte de la actividad que la firma lleva a cabo con motivo de su campaña 2025, que comenzó en junio con la recogida de sus variedades de uva sin semillas más tempranas y continuará has noviembre con las más tardías.

Este aumento de la actividad que se produce obliga a la firma a reforzar su equipo de trabajo, una acción que este año han realizado incorporando un canal digital de recogida de currículums mediante un chatbot de WhatsApp, complementario a la recepción física. Este nuevo canal facilita el acceso al empleo a más personas y reduce a los interesados colas, papeleo o desplazamientos.