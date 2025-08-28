'Miraqueplan' este fin de semana en Murcia: recorridos en barco, investigaciones submarinas y fiestas patronales

Fiestas populares, festivales de música y actividades de investigación en el acuario de la Universidad de Murcia con un grupo de biólogos son algunos de los planes que ofrece la Región de Murcia este fin de semana.

El festival Cieza Sonora nace este sábado dentro de la programación de las fiestas de Cieza, con grupos como Cientocero, que es un tributo a Supersubmarina, Mandarinas y los DJs Pomelos Lücky Dückes y Ana Caballero. Las entradas cuestan 10 euros.

Fiestas de Fuente Álamo

Hasta el 31 de agosto se celebran las fiestas patronales de Fuente Álamo en honor a San Agustín y Nuestra Señora de Cabeza de Hoxos hasta el 31 de agosto, una tradición de más de tres siglos de historia, y en su programación podéis encontrar, por ejemplo, la Copa Autos Locos y un orneo de fútbol este vienes, además del Festival de Música de los 2000 el viernes a las 11:30 horas con música de María Isabel, Natalia, Operación Triunfo y Merche. También el sábado a partir de las 8 horas el gran desfile y pasacalles recorrerá la localidad.

Este jueves 28 tendrá lugar la tradicional procesión de San Agustín, seguida de fuegos artificiales, como uno de los momentos más emotivos de las fiestas. Y el sábado habrá un concurso de dominó y se celebra la noche de las migasen la calle Manuel de Falla, donde también actuará la orquesta La Mundial.

El domingo tendrán lugar el disparo de cohetes, la XII Concentración de coches y camiones clásicos, el desfile de comparsas y las carrozas de majas y, para cerrar los festejos, el concierto de la Agrupación musical de Fuente Álamo y el grupo Mocedades en la calle Manuel de Falla seguido de la traca fin de fiestas.

Tradicional chupinazo que marca el inicio de las fiestas. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

Musical infantil

Cartagena, Puerto de Culturas, ofrece el musical infantil teatralizado 'Piratas y princesas' en el fuerte de Navidad, un musical para toda la familia entre piratas, princesas y dioses marinos. Siguiendo el mapa del tesoro, los mas pequeños tendrán que rescatar a la princesa cautiva de la Torre de Navidad.

La experiencia finaliza con un recorrido en barco por la bahía de Cartagena y tendrá lugar este sábado a las 11 de la mañana, con un coste de 15 euros y una duración aproximada de 2 horas.

Un momento del espectáculo 'Piratas y princesas'. / A.C.

Visita al acuario

El acuario de la Universidad de Murcia, que se encuentra en el Cuartel de Artillería, abrirá sus puertas por solo un euro la entrada para realizar trabajos de investigación desarrollados por un equipo de biólogos y, además, podrás observar multitud de peces, arrecifes, plantas y hasta caballitos de mar.

Varios ejemplares de caballito de mar, en el Acuario de la UMU. / Juan Caballero