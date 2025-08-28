A mayor precio, peor dieta, opinan el 40 % de murcianos

Casi el 40 por ciento de murcianos cree que la subida de precios de la compra ha tenido un efecto negativo en su dieta, según indica el VII Estudio de Salud y Estilo de Vida de la compañía de seguros Aegon. Una idea más compartida entre la población joven y la femenina, así como en la que ostenta menos recursos y tiene un peor estado de salud, añade el mismo informe.

El porcentaje asciende casi a la mitad en el conjunto de la población española, con un 48,4%, y esta percepción se da en mayor medida en jóvenes entre los 18 y los 25 años, cuyo dato asciende hasta un 56,6 por ciento, y en aquellos de 26 a 40, con un 55,2 por ciento. Sin embargo, a medida que asciende la edad, este porcentaje desciende poco a poco, de forma progresiva.

También las mujeres comparten en mayor medida esta idea, con un 52,6%, comparado con el 44% de los hombres. Aunque los mayores porcentajes los registran quienes se encuentran en una situación económica desfavorable (71,8%); quienes creen que tienen un estado de salud malo (64,8%); y aquellos que piensan que su alimentación no es saludable (63,5%).

Los compradores prescinden de alimentos como carne, pescado, frutas y verduras

Uno de los datos más destacados es que el 41,3% de los encuestados afirma que han dejado de consumir algún alimento por su precio, aunque este porcentaje baja en 3,8 puntos porcentuales en comparación al estudio anterior de Aegon. Así, los productos a los que más se ha renunciado por cuestiones económicas son el pescado (51%) y la carne (32,2%). Por detrás, se encuentran las frutas (15,9%), los cereales (14,5%) y las verduras (9,3%).

Preferencias del consumidor

No obstante, un 60,7% confirma que prefiere comprar alimentos de más calidad, aunque tengan que pagar más por ellos, y un 20,7% busca la calidad en los alimentos a toda costa, aunque eso signifique pagar más.

Esto demuestra que, aunque la evolución de la situación económica personal influye directamente en cuánto se está dispuesto a pagar, "la preferencia por alimentos de mayor calidad es mayoritaria, aunque tengan mayor precio, incluso entre aquellos que piensan que su situación económica ha empeorado", explica el estudio.

En este sentido, el informe indica que los jóvenes son los menos dispuestos a pagar mucho o algo más por tener productos alimenticios de más calidad, igual que pasa con las personas sin hijos o que no trabajan. En cambio, quienes tienen estudios superiores, trabajan y creen que llevan una alimentación saludable prefieren pagar más por comprar alimentos de mayor calidad.

Los jóvenes y las personas sin hijos, menos dispuestos a pagar de más por una mayor calidad

Por comunidades autónomas, la subida de precio de los alimentos habría perjudicado más la alimentación de los navarros (64,3%), castellanomanchegos (63,2%) y canarios (58,4%). Por el contrario, las regiones con menos efectos negativos en la dieta derivados de la inflación son Baleares (35,1%), Murcia (38,7%) y el País Vasco (40,2%).

Asimismo, Castilla-La Mancha (56,7%), Navarra (49,4%) y Madrid (45,8%) acumulan el mayor número de personas que han dejado de comer algunos productos por su precio. En el otro lado, las regiones con menos encuestados que han renunciado a consumir productos porque son caros han sido Asturias (33,1%), Castilla y León (33,3%) y Galicia (36%).