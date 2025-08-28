López Miras se compromete a llegar a los 3.000 policías locales en 2030

El presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del nuevo Programa de Seguridad Ciudadana Municipal 2026-2030. El objetivo de este plan, según Miras, será garantizar "que la tranquilidad que disfrutamos siga siendo la seña de identidad de esta tierra hospitalaria abierta y solidaria".

La estrategia estará estructurada en tres ejes: el primero de ellos es la 'seguridad cercana'. Para este primer eje, la Administración regional se ha comprometido a conseguir un aumento de las plantillas de las policías locales de todos los municipios de la Región de Murcia hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, 700 más que los que hay actualmente. "Sin duda, la policía local es una policía muy cercana al ciudadano y vamos a cooperar con los ayuntamientos para que haya más policías locales con mejores medios para poder desarrollar su trabajo. Reforzaremos con ello la presencia policial en barrios, colegios y entornos comerciales", ha explicado el presidente autonómico tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político en Torre Pacheco. La elección de este municipio, que experimentó disturbios y una tensión creciente a mediados de julio tras la agresión de un jubilado por parte de un joven de origen magrebí, para celebrar la reunión y anunciar el nuevo plan de seguridad no es casual, como el propio López Miras reconoció.

En este eje también destaca la futuro aprobación de un decreto que regulará el uso de nuevas armas como pistolas táser y JPX. Además, se llevará a cabo un plan especial de formación específica para garantizar un uso seguro y eficaz.

Para alcanzar esta meta, la Comunidad apoyará a los municipios con 120 millones de euros durante los próximos cinco años, "pero iremos más allá de aumentar las plantillas: las modernizaremos, las fortaleceremos y las uniremos para mejorar exponencialmente la coordinación entre ellas". Cabe recordar que entre 2021 y 2025, se destinaron 92 millones de euros para reforzar las plantillas de policías locales y modernizar sus equipos, por lo que la nueva inversión supone un notable incremento en seguridad de 28 millones de euros,

El presidente regional, Fernando López Miras, junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca. / Iván Urquízar

El segundo eje de la estrategia es la 'seguridad innovadora'. En este sentido, el Ejecutivo autonómico promoverá la instalación de programas de gestión policial que permitirán compartir entre todos los municipios información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales o información sobre atestados. Además, en el 112 se creará "un sistema de utilización centralizado de todas las cámaras de vigilancia de los 45 ayuntamientos para mejorar la coordinación y la respuesta ante de hechos delictivos", destacó el presidente, que añadió que también se habilitará una sala exclusiva de control de toda esta red de videovigilancia.

Para el año 2030 el Gobierno regional también se ha marcado como objetivo llegar a las 20 comisarías móviles que darán cobertura comarcal en eventos de gran afluencia. "Ya en 2025 adquiriremos las tres primeras comisarías móviles", recordó el presidente.

El tercer eje esta estrategia es la seguridad compartida. "La cooperación tiene que ser una herramienta eficaz y para ello vamos a promover la firma de convenios entre ayuntamientos para que agentes de un municipio puedan prestar servicio de forma puntual en otro y ante situaciones extraordinarias", explicó López Miras. Igualmente, la Comunidad promoverá proyectos de seguridad innovadores en localidades de menos de 50 000 habitantes con una convocatoria de concurrencia competitiva.

Por último, López Miras quiso dejar claro que esta estrategia no es un plan cerrado, sino que se irá ampliando progresivamente. "Lo hacemos con las competencias que tenemos a nuestro alcance, destinando más fondos a los ayuntamientos para que dispongan de más policías locales y de más medios con el fin de que sus vecinos puedan vivir con más seguridad y con más tranquilidad", concluyó el presidente.

Murcia, la comunidad con menos guardias civiles y policías nacionales de España

Durante su comparecencia, el presidente también dejó varios recados al Gobierno central. "La Región de Murcia está a la cola en cuanto a las ratios de Guardia Civil y Policía Nacional", recordó el jefe del Ejecutivo regional, que detalló que Murcia es la comunidad española con menos guardias civiles y policías nacionales por cada 100 000 habitantes, "excluyendo País Vasco y Cataluña que tienen sus policías autonómicas". Por ello, aseguró que para el nuevo curso político se retomará las reclamaciones al Gobierno de España para que actúe para corregir este déficit. "Estoy convencido de que si sumamos esfuerzos, si trabajamos todos en la misma dirección siendo conscientes de las prioridades de los ciudadanos, los resultados serán más que satisfactorios. Estoy seguro que compartimos la convicción de que una sociedad más segura es también una sociedad más libre", aseguró.